एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच का आयोजन इस बार दुनिया में काशी के नाम से मशहूर शहर वाराणसी में 29-30 नवंबर को किया जा रहा है. इसे 'जश्न बनारसिया' नाम दिया गया है. एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच रचनात्मकता, संस्कृति और संवाद का एक अनूठा मंच है. इस मंच पर कलाकारों, क्रिएटर्स, विचारकों और संस्कृति से जुड़ी विशिष्ट आवाजों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है. आइए हम आपको बताते हैं कि वाराणसी के नमो घाट पर होने वाले इस आयोजन में कौन-कौन से मेहमान कब आ रहे हैं.

पहला दिन: 29 नवंबर

पहला सत्र: सुबह 10:30 बजे से 11:20 बजे तक

विषय: बनारस: सुरों की नई उड़ान

कलाकार/प्रस्तुति: इतिहास लाइव

बनारस की सदियों पुरानी आवाज़. शास्त्रीय संगीत का नए ज़माने के अंदाज़ से मिलन. भारत की 'ठुमरी क्वीन' गिरिजा देवी के शिष्यों की जीवंत प्रस्तुति.

दूसरा सत्र: सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:20 बजे



विषय: शब्द से सुर तक

कलाकार/प्रस्तुति: काव्यराग

फैज़ से लेकर निराला तक. आधुनिक संगीत की प्लेलिस्ट पर साहित्यिक दिग्गज. ऐसी कविता जिसे आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा.

तिसरा सत्र: दोपहर 12:30 बजे – दोपहर 1:10 बजे

विषय: काशी: जहां शिव स्वयं बसते हैं

वक्ता: अक्षत गुप्ता

महादेव के रहस्य और काशी की अनकही कहानियां. आज के समय के एक बेहद लोकप्रिय कहानीकार और बेस्टसेलिंग लेखक की नज़र से प्राचीन पौराणिक कथाओं का सफर.

वाराणसी में एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच का आयोजन इस बार नमो घाट पर किया जाएगा.

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चौथा सत्र: दोपहर 1:10 बजे – दोपहर 1:40 बजे

विषय: गंगा किनारे: एनडीटीवी के साथ साझेदारी में हवास प्ले की एक पहल.

वक्ता: अनंत नारायण सिंह (बनारस के राजा)

रमेश कुमार विश्वकर्मा (कलाकार, गुलाबी मीनाकारी)

मोहित जोशी (सीईओ, हवास मीडिया नेटवर्क इंडिया)

प्रो. बद्री नारायण तिवारी (भारतीय सामाजिक इतिहासकार और सांस्कृतिक मानवविज्ञानी)

घाटों से आगे का बनारस. गंगा का बनारस के इतिहास, संस्कृति और रोज़मर्रा के जीवन में स्थान. एक इतिहासकार, एक शिल्पकार और बनारस के महाराजा के दृष्टिकोण से यह चर्चा कि शहर को बचाने के लिए गंगा नदी का संरक्षण क्यों जरूरी है.

(दोपहर 1:40 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक इंटरवल)

पांचवां सत्र: दोपहर 2:00 बजे – दोपहर 2:30 बजे

विषय: बनारस: मस्ती, मज़ाक और ज़िंदगी

वक्ता: सर्वेश अस्थाना और डॉ. तिष्या श्री

तीखा कटाक्ष और बेबाक हास्य. जीवन की खूबसूरत विसंगतियों पर हास्य कवि और एमबीबीएस डॉक्टर से कवयित्री बनीं महिला.

छठा सत्र: दोपहर 2:30 बजे – दोपहर 3:00 बजे

विषय: सुरों में कबीर, शब्दों में संसार

कलाकार/प्रस्तुति: कबीर कैफे

पंद्रहवीं सदी का एक रहस्यवादी संत और इक्कीसवीं सदी का एक लोकप्रिय आधुनिक संगीत बैंड. गिटार, तारों के साज़ और दिल को छू लेने वाली लोक धुनों के साथ कबीर की कालातीत बुद्धिमानी की अनूठी प्रस्तुति.

सातवां सत्र: दोपहर 3:00 बजे–दोपहर 3:30 बजे

विषय: कला एवं संस्कृति का भविष्य

वक्ता: माधव सिंघानिया (संयुक्त प्रबंध निदेशक और सीईओ, जेके सीमेंट लिमिटेड)

ताराना साहनी (अध्यक्ष, सीआईआई राष्ट्रीय कला और संस्कृति समिति; बोर्ड सदस्य, फाउंडेशन फॉर इंडियन कंटेंपरेरी आर्ट)

प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी (कुलपति, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय)

शाश्वत गोयनका (उपाध्यक्ष, सीआईआई; उपाध्यक्ष, आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप)

आश्ती भरतिया (गैर-कार्यकारी निदेशक, जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड)

रचनात्मकता के पीछे का व्यवसाय. सांस्कृतिक संरक्षकों की अगली पीढ़ी. भारत की कलात्मक महत्वाकांक्षाएं.

आठवां सत्र: दोपहर 3:30 बजे – शाम 4:00 बजे

विषय: विरासत का संरक्षण, पर्यटन का विस्तार

वक्ता: गजेंद्र सिंह शेखावत (केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री,भारत सरकार)

चंद्रजीत बनर्जी (महानिदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ)

नम्रता अदाणी (गैर-कार्यकारी निदेशक, अदाणी ग्रुप)

प्राचीन विरासत और नई आर्थिक संभावनाएं. एक वैश्विक सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में भारत की आकांक्षाएँ.

नौवां सत्र: शाम 4:00 बजे – शाम 6:00 बजे

विषय: बम-बम बोल रहा है काशी!

कलाकार: कैलाश खेर

मशहूर गायक और भगवान शिव के अनन्य भक्त. महादेव के अपने शहर काशी में अपने सदाबहार सुपरहिट गाने पेश करेंगे.

दूसरा दिन: 30 नवंबर

पहला सत्र: सुबह 10:00 बजे – सुबह 11:00 बजे

विषय: ताल, लय और संगीत का संगम

कलाकार: बिक्रम घोष

सीमाओं से परे तबला और ताल वादन.'रिदमस्केप' के पीछे का जीनियस माइंड. रविशंकर के साथ किए गए काम से लेकर दुनिया को झकझोर देने वाले वैश्विक संगीत तक, लय का एक अद्भुत सफर.

काशी के नाम से दुनियाभर में मशहूर वाराणसी के नमो घाट पर एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच का आयोजन 29-30 नवंबर को होगा.

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दूसरा सत्र: सुबह 11:15 बजे – दोपहर 12:00 बजे

विषय: बनारस के लोग और बनारस के किस्से

वक्ता: व्योमेश शुक्ल

बनारस के अनोखे किरदार, मिज़ाज और अतरंगी बातें. आम पर्यटकों के रास्तों से परे की कहानियां. एक कवि की आँखों से देखिए दुनिया के इस प्राचीन शहर का छिपा हुआ जीवन.

तीसरा सत्र: दोपहर 12:00 बजे – दोपहर 12:40 बजे

विषय: भारतीय स्वाद को परिभाषित करने का अधिकार किसे है?

वक्ता: जेजे वाल्या , राघवेंद्र राठौर और रुद्र चटर्जी

शाही पोशाक और फैशन रनवे की क्रांतियां. राजसी फैशन से लेकर प्रतिष्ठित बंद गले तक, भारत की अनूठी लग्जरी भाषा पर बात करेंगे दो बड़े फैशन आइकॉन.

चौथा सत्र: दोपहर 12:40 बजे – दोपहर 1:15 बजे

विषय: काशी: सुर, साधना और सरोद

कलाकार: पंडित अंशुमन महाराज

सरोद की सम्मोहक ध्वनि और मंत्रमुग्ध कर देने वाले राग. भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्यानमयी शक्ति के साथ एक मुलाकात.

पांचवां सत्र: दोपहर 1:15 बजे – दोपहर 1:45 बजे

विषय: नृत्य में बनारस

कलाकार: विशाल कृष्ण

बिजली की गति से थिरकते कदम और हैरान कर देने वाले चक्कर. बनारस के कथक नृत्य की सबसे भव्य और शानदार तस्वीर.

(दोपहर 1:45 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक इटरवल)

छठा सत्र: दोपहर 2:15 बजे – दोपहर 3:15 बजे

विषय: भक्ति, जेन जी और बदलता अध्यात्म

वक्ता: शाश्वत आचार्य जी

भागवत कथा से लेकर इंस्टाग्राम तक. वायरल अपील के साथ प्राचीन ज्ञान. वृंदावन के प्रसिद्ध 'जेन ज़ी बाबा' का अद्भुत सफर.

सातवां सत्र: दोपहर 3:15 बजे – दोपहर 4:15 बजे

विषय: माटी के सुर, रंग और परंपराएं

कलाकार/प्रस्तुति: मुंडा आदिवासी नृत्य समूह

मिट्टी की शुद्ध लय और सम्मोहक नृत्य मुद्राएं. अपने पूर्वजों की थाप पर थिरकते कदम. झारखंड की मूल मुंडा नृत्य परंपराओं को लाइव देखने का एक दुर्लभ अवसर.

आठवां सत्र: दोपहर 4:30 बजे – शाम 5:00 बजे

विषय: बनारस: प्रतिभा और विरासत का अर्थशास्त्र

वक्ता: अभिजीत विनायक बनर्जी

बनारस का छिपा हुआ अर्थशास्त्र और यहां की रचनात्मक प्रतिभा की अनछुई पूंजी. एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री की नज़रों से एक प्राचीन शहर का विश्लेषण.

नौवां सत्र: शाम 5:00 बजे – शाम 5:45 बजे

विषय: भजन से बीट्स तक

कलाकार: राघव और प्राची.

रॉक कॉन्सर्ट जैसी ऊर्जा के साथ भक्ति रस. फाइनेंस प्रोफेशनल्स से संगीत की दुनिया के सनसनी बने भाई-बहन. वायरल भजन-जैमिंग का जादू, जो नई पीढ़ी के लिए भक्ति को नए अंदाज़ में पेश करता है.

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