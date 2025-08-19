विज्ञापन
विशेष लिंक

मेरा होमवर्क पूरा किया या नहीं... शुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने पूछा सवाल

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं.

Read Time: 3 mins
Share
मेरा होमवर्क पूरा किया या नहीं... शुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने पूछा सवाल
नई दिल्ली:

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सोमवार शाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके आवास लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की. इस मुलाकात में पीएम मोदी ने उनसे तमाम मुद्दों पर बात की. शुभांशु शुक्ला ने खुलकर अपने अनुभवों को पीएम मोदी और देश के साथ साझा किया. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं. शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे. वह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन रहे और 15 जुलाई को वापस लौटे.

होमवर्क आपने किया?

शुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने पूछा कि मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है. जवाम में शुभांशु शुक्ला ने कहा कि होमवर्क पर काफी अच्छा काम हुआ है. हंसते हुए शुभांशु शुक्ला ने कहा कि लोग मुझे चढ़ा भी रहे थे कि आपके प्रधानमंत्री ने आपको होमवर्क दिया है. उन्होंने कहा कि यह मिशन महज एक शुरुआत है. इस पहले कदम का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम आगे के लिए कितना कुछ लेकर आते हैं. इस बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पास 40-50 एस्ट्रोनॉट की एक टीम होनी चाहिए जो हमेशा तैयार हो. 

Latest and Breaking News on NDTV

आपका अनुभव हमारे बहुत काम आएगा: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला से कहा कि स्पेश स्टेशन और गगनयान हमारे दो मिशन हैं. इसमें आपका अनुभव हमारे बहुत काम आएगा. शुभांशु शुक्ला ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है. आपकी सरकार जिस तरह से तमाम असफलताओं के बाद भी लगातार बजट दे रही है यह पूरी दुनिया देख रही है. हम इस क्षेत्र में नेतृत्व कर सकते हैं. पीएम मोदी ने भी शुभांशु शुक्ला के साथ बातचीत के दौरान भारत के आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया. 

Latest and Breaking News on NDTV

शुक्ला ने कहा, ‘‘भारत के गगनयान मिशन को लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं. मेरे मिशन के कई साथी (एक्सिओम-4 मिशन के) इस प्रक्षेपण के बारे में जानना चाहते थे.''उन्होंने कहा, ‘‘मिशन के मेरे कई साथियों ने मुझसे वादा भी लिया कि उन्हें गगनयान मिशन के प्रक्षेपण के लिए आमंत्रित किया जाएगा. वे हमारे यान में यात्रा करना चाहते थे.''

वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए 40-50 अंतरिक्ष यात्रियों का एक समूह तैयार करना जरूरी है. अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षाओं का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘मैंने कहा था कि आपका मिशन पहला कदम है. '' मोदी ने शुक्ला से कहा कि आईएसएस के लिए उनका मिशन भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं में सहायक होगा. 

पीएम मोदी ने एक्स पर की तस्वीरें शेयर

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की हैं. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "शुभांशु शुक्ला के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई. हमने अंतरिक्ष में उनके अनुभवों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति और भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन सहित कई विषयों पर चर्चा की. भारत को उनकी इस उपलब्धि पर गर्व है."

Latest and Breaking News on NDTV

इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष में गए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात की थी. पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला से कहा था कि आप भारतभूमि से दूर हैं, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब हैं. आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है. जब हम दोनों बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं. मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है."
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com