किसानों को 9 हजार, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और 5 लाख का मुफ्त इलाज... जानें NDA घोषणापत्र के 10 बड़े वादे

बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन (Mahagathbandhan) के बाद एनडीए ने अपना घोषणापत्र (NDA Manifesto 2025) जारी कर दिया है. इसमें युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के साथ महिला रोजगार योजना के तहत दो लाख रुपये की सहायता राशि समेत कई बड़ी घोषणाएं हैं. इसमें किसानों, महिलाओं के साथ युवाओं पर फोकस दिख रहा है. कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 9 हजार रुपये तक की सहायता का ऐलान भी किया गया है. इसमें नए एयरपोर्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट और धार्मिक पर्यटन को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. इसमें 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के आवास और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वादा किया गया है.

1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार युवाओं के लिए. कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार देंगे. हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर बनाएंगे



मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी. एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा



केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा भी एनडीए घोषणापत्र में है. मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता और स्कूलों में मॉडर्न स्किल लैब की सुविधा दी जाएगी.



अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपये तक की सहायता देंगे. सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समित बनाकर ओबीसी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाएगा.

कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत की जाएगी. इसमें 3000 रुपये दिए जाएंगे. कुल 9 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा. बिहार को मखाना, मछली और अन्य उत्पादों का ग्लोबल एक्सपोर्ट सेंटर बनाया जाएगा.

बिहार में दुग्ध मिशन और मत्स्य मिशन की शुरुआत होगी. हर प्रखंड स्तर पर चिलिंग एवं प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे. 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश एग्री और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में किया जाएगा. पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों, धान, गेहूं, दलहन, मक्का आदि की एमएसपी पर खरीद करेंगे. 5 मेगा फूड पार्क स्थापित कर कृषि निर्यात बिहार से दोगुना करेंगे. मेड इन बिहार के जरिये 2030 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता पैदा करेंगे.

गिग वर्कर्स के तहत ई रिक्शा और ऑटो चालकों को भी मदद दी जाएगी. बिहार मत्स्य मिशन और बिहार दुग्ध मिशन की शुरुआत की जाएगी. मिथिला मेगा टेक्सटाइल एंड डिजाइन पार्क और मेगा सिल्क पार्क से बिहार को दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल और सिल्क हब बनाएंगे

बिहार में गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 7 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे. 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण करेंगे. 1 लाख करोड़ का निवेश विकसित बिहार बनाने के लिए किया जाएगा. विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनाया जाएगा. औद्योगिकीकरण के साथ लाखों नौकरियां दी जाएंगी.

अमृत भारत एक्सप्रेसऔर नमो भारत रैपिड रेल सेवा का विस्तार करेंगे. 4 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत की जाएगी. न्यू पटना ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा. प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप भी बनाई जाएगी. दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा. 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें प्रारंभ होंगी.