NCB का देशभर में साइक्लोथॉन और बाइक रैली के जरिए नशा मुक्ति का संदेश

ड्रग्स और नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ‘नशा मुक्त पखवाड़ा' के तहत आज देशभर में साइक्लोथॉन और बाइक रैली का आयोजन किया. 26 जून को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस से पहले NCB यह अभियान चला रही है, जिसमें देश के अलग-अलग शहरों से लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित नेशनल पुलिस मेमोरियल से इस मेगा साइक्लोथॉन की शुरुआत हुई, जहां NCB के महानिदेशक श्री अनुराग गर्ग ने खुद साइकिल चलाकर इस रैली को हरी झंडी दिखाई. दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ, ब्रह्मकुमारी, एनजीओ और युवाओं सहित 1000 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया. ओलंपियन सरीता मोर और NCB व दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

इस मौके पर DG अनुराग गर्ग ने कहा, "ड्रग्स के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ एजेंसियों की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। हमें मिलकर, जागरूकता, सहयोग और संवेदनशीलता के साथ इस अभियान को मजबूत करना होगा, तभी हम नशा मुक्त भारत का सपना पूरा कर सकते हैं.”

देश के अलग-अलग शहरों में आयोजन

मुंबई में ग्रेटर मुंबई पुलिस के साथ मिलकर बांद्रा रिक्लेमेशन से जुहू बीच तक साइक्लोथॉन हुआ. ATS महाराष्ट्र के ADG ने इसे हरी झंडी दिखाई. साथ ही “Say No to Drugs, Say Yes to Life” थीम पर विशेष पोस्टल स्टैम्प भी लॉन्च किया गया. कोलकाता में बैंकों और सरकारी संस्थानों से जुड़े 300 से ज्यादा साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया. चेन्नई में 1500 से ज्यादा लोगों ने साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया, जिसमें 40 किलोमीटर की बाइकथॉन भी शामिल थी, जिसमें आर्मी राइडर्स शामिल हुए. अहमदाबाद में बाइक रैली का समापन नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर में हुआ. गुवाहाटी में 550 से ज्यादा लोगों ने साइक्लोथॉन में भाग लिया. बेंगलुरु में ब्रिंदावन कॉलेज से रैली की शुरुआत हुई जिसमें ओलंपियन प्रमिला और श्री अयप्पा, वायुसेना, सीआरपीएफ, एनसीसी और कर्नाटक पुलिस ने भाग लिया. विशाखापट्टनम में 100 साइक्लिस्ट ने 30 किलोमीटर लंबी रैली निकाली. जम्मू में 60-80 बाइकर्स ने 18-20 किलोमीटर लंबी रैली निकाली. रायपुर के टेलीबांधा मरीन ड्राइव पर बड़ी संख्या में NCB, NGO और पुलिस के साथ लोगों ने भाग लिया. कोच्चि में कलमस्सेरी मेट्रो स्टेशन से एनसीबी ऑफिस कक्कनाड तक रैली हुई, जिसमें एर्नाकुलम जिला साइक्लिंग एसोसिएशन का सहयोग रहा. सिलीगुड़ी में 40 बाइकर्स की मोटरसाइकिल रैली निकली, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया. लखनऊ में ऐतिहासिक रूमी दरवाजा से शुरू हुई बाइक रैली का समापन NCB ऑफिस पर हुआ। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश से करीब 160 बाइकर्स आए.

इन अभियानों में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक और एसबीआई जैसे बैंकों ने सहयोग किया. NCB ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कहीं भी नशे से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी हो, तो MANAS – राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 पर कॉल करें। कॉल करने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी. इस तरह की रैलियों और अभियानों के जरिए NCB देश में नशा मुक्त भारत की दिशा में समाज को जोड़ने और युवाओं को जागरूक करने का काम कर रही है.