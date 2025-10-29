विज्ञापन
दाऊद का ड्रग्स सिंडिकेट चलाने वाला दानिश चिकना कैसे आया NCB की गिरफ्त में, जानें काला इतिहास

दाऊद इब्राहिम का करीबी दानिश मर्चेंट उर्फ दानिश चिकना मुंबई के डोंगरी इलाके का रहने वाला है और नशे के कारोबार का बड़ा नाम है.

  • एनसीबी ने दाऊद इब्राहिम के करीबी दानिश चिकना समेत 4 लोगों को ड्रग्स तस्करी में गिरफ्तार किया है
  • दानिश अपनी पत्नी के साथ मिलकर देश में दाऊद के गिरोह का नशीले पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क चलाता था
  • NCB ने कई राज्यों में खुफिया निगरानी के बाद दानिश और उसकी बीवी को गोवा के लग्जरी रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया है
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है और इस मामले में भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के करीबी दानिश चिकना उर्फ दानिश मर्चेंट समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. दानिश अपनी पत्नी के साथ मिलकर देश में दाऊद के गिरोह का नशीले पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क चलाता था. एनसीबी अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को किस तरह अंजाम दिया, इसकी कहानी भी दिलचस्प है. 

NCB ने ऐसे अंजाम दिया पूरा ऑपरेशन

एनसीबी को गुप्त सूचना मिली थी कि पुणे में एक व्यक्ति एमडी ड्रग्स की बड़ी खेप लेकर आने वाला है. इस पर टीम ने एन. गायकवाड़ नामक व्यक्ति को पकड़ा. उसके पास से 502 ग्राम मफेड्रोन ड्रग्स (MD ड्रग्स) बरामद हुई. पूछताछ में गायकवाड़ ने बताया कि उसका नेटवर्क मुंबई में काम करता है. उसने एक ठिकाने की जानकारी भी दी.

दानिश और बीवी मिलकर चलाते थे धंधा

एनसीबी की टीम तुरंत मुंबई पहुंची और बताए गए ठिकाने पर छापा मारा. वहां से 839 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई. टीम ने एक आरोपी जोहैब शेख को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि जोहैब शेख किंगपिन दानिश मर्चेंट के इशारे पर काम कर रहा था और यह ठिकाना हिना शाह (दानिश की पत्नी) का था.

गोवा के लग्जरी रिजॉर्ट से गिरफ्तारी

एनसीबी ने जब दानिश और हिना की तलाश शुरू की, तो दोनों अंडरग्राउंड हो गए. वो लगातार अपने ठिकाने, मोबाइल नंबर और गाड़ियां बदलते रहे ताकि एजेंसियों को गुमराह कर सकें. लेकिन एनसीबी की टीम ने कई राज्यों में खुफिया निगरानी की और आखिरकार 25 अक्टूबर 2025 को दोनों को गोवा के एक लग्जरी रिजॉर्ट से गिरफ्तार कर लिया.

किंगपिन का आपराधिक इतिहास

दानिश मर्चेंट मुंबई के डोंगरी इलाके का रहने वाला है और नशे के कारोबार का बड़ा नाम है. वह पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका है. 

  • 2021 में NCB ने उसे CBCS और गांजा केस में पकड़ा था.
  • 2021 में राजस्थान पुलिस ने भी उसके खिलाफ ड्रग्स केस दर्ज किया.
  • 2024 में मुंबई पुलिस ने उसे सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया.
  • दानिश के खिलाफ मुंबई पुलिस में 7 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जिसके चलते उसे 2024 में मुंबई से तड़ीपार किया गया था.
  • दानिश की पत्नी हिना भरत शाह भी नशे के कारोबार में सक्रिय रही है. वह ड्रग्स का डिस्ट्रिब्यूशन और छिपाने के काम में मदद करती थी.
