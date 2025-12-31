विज्ञापन

KBC 17: शो को मिला दूसरा करोड़पति, चुटकियों में दे डाला एक करोड़ के सवाल का जवाब

Kaun Banega Crorepati 17: लोकप्रिय क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 17वें सीजन में एक और बड़ा पल देखने को मिला. झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले बिप्लब बिस्वास ने शो में 1 करोड़ रुपये जीतकर सीजन के दूसरे करोड़पति बनने का गौरव हासिल किया.

नई दिल्ली:

Kaun Banega Crorepati 17: लोकप्रिय क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 17वें सीजन में एक और बड़ा पल देखने को मिला. झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले बिप्लब बिस्वास ने शो में 1 करोड़ रुपये जीतकर सीजन के दूसरे करोड़पति बनने का गौरव हासिल किया. बिप्लब की तेज समझ और आत्मविश्वास ने न सिर्फ दर्शकों को प्रभावित किया, बल्कि शो के होस्ट अमिताभ बच्चन को भी चौंका दिया. बिप्लब बिस्वास सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर हैं और फिलहाल छत्तीसगढ़ के बिजापुर इलाके में तैनात हैं. 

इमोशनल हुआ कंटेस्टेंट

जंगलों में कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले बिप्लब ने हॉटसीट पर पहुंचते ही अमिताभ बच्चन से गले मिलने की इच्छा जताई, जिसे बिग बी ने खुशी-खुशी पूरी की. शो के दौरान बिप्लब ने अपनी नौकरी की चुनौतियों और साथियों के बलिदानों का जिक्र किया. देश सेवा की बातें सुनकर वे भावुक हो गए, तब अमिताभ बच्चन ने उन्हें सांत्वना दी. गेम की शुरुआत में बिप्लब ने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीता और हॉटसीट पर पहुंचे. उन्होंने शुरुआती सवालों का जवाब बिना किसी लाइफलाइन के बड़ी आसानी से दिया. 5 लाख रुपये तक का सफर बिना मदद के पूरा किया. 

क्या था 1 करोड़ रुपये का जवाब

बाद में कुछ सवालों पर उन्होंने ऑडियंस पोल, सिग्नल इंडिकेटर और 50-50 जैसी लाइफलाइन का इस्तेमाल किया. बिप्लब की ज्ञान और समझदारी से प्रभावित होकर अमिताभ बच्चन ने उन्हें अपने परिवार सहित घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया. सबसे रोमांचक पल तब आया जब 1 करोड़ रुपये का सवाल सामने आया. सवाल था - स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस से अमेरिका ले जाने वाले जहाज का नाम क्या था? बिप्लब ने बिना एक पल गंवाए कहा, "मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता. मैं ऑप्शन D के साथ जाता हूं." उनका जवाब 'इसेयर' सही निकला. सेकंडों में इतनी तेजी से जवाब देने पर अमिताभ बच्चन हैरान रह गए. बिप्लब ने बताया कि उन्हें जहाज के स्टीयरमैन का नाम भी याद है. 1 करोड़ जीतने के साथ बिप्लब को एक कार भी मिली. वे रोलओवर कंटेस्टेंट बने और अगले एपिसोड में 7 करोड़ के सवाल का सामना करेंगे. इस सीजन में बिप्लब दूसरे करोड़पति हैं. शो के अंतिम दौर में पहुंच चुके इस सीजन में दर्शक अब देखना चाहते हैं कि क्या बिप्लब बड़ा जैकपॉट जीत पाते हैं.
 

