टॉप नक्सली कमांडर देवजी को 31 टीम मेंबर के साथ आंध्र प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार

नक्सली कमांडर हिडमा के मारे जाने के बाद एंट्री नक्सली ऑपरेशन में एक और बड़ी कामयाबी मिली है. आंध्र प्रदेश पुलिस ने प्रतिबंधित CPI (माओवादी) के सेंट्रल कमेटी मेंबर देवजी को गिरफ्तार किया है. उस पर करीब 6 करोड़ का इनाम था. देवजी के साथ उसकी कोर टीम के 9 अन्य सदस्य भी पकड़े गए है. इसके अलावा कृष्णा जिले में अलग चल रहे ऑपरेशन में 22 माओवादी कैडर भी हिरासत में लिए गए हैं. इसके साथ पकड़े गए नक्सलियों की संख्या 31 हो गई है.

ये सभी गिरफ्तारियां कृष्णा जिले के पेनमलुरु पुलिस स्टेशन क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हुईं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह पूरा नेटवर्क छत्तीसगढ़ के कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के साथ सीधा संपर्क रखता था. हिडमा बस्तर में कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है.



कौन है देवजी उर्फ संजीव उर्फ पल्लव?

नक्सली लीडर देवजी को संजीव उर्फ पल्लव नाम से भी जाना जाता है. ये तेलंगाना के करीमनगर जिले का रहने वाला है. पुलिस सूत्रों की मानें, तो छत्तीसगढ़ में हाल ही में एक नक्सली कमांडर ने आत्मसमर्पण किया था. उससे पूछताछ में सुरक्षा बलों और छत्तीसगढ़ पुलिस को जानकारी मिली थी कि देवजी को महासचिव और हिडमा को दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव चुना गया है.



दुर्दांत नक्सली है देवजी

तिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी उर्फ संजीव 62 साल का है. वह पिछले करीब साढ़े तीन दशकों से नक्सलवाद से जुड़ा हुआ है. तेलंगाना के करीमनगर जिले के कोरुटला के एक दलित परिवार में पैदा हुआ है. देवजी को एक बेहद कट्टर नक्सली कमांडर माना जाता रहा है. देवजी के ऊपर कई राज्यों में कुल छह करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया गया है.