नवरात्रि से दीपावली तक वाहन-प्रापर्टी खरीदने के ये शुभ मुहूर्त, गृह प्रवेश के लिए कौन सा दिन शुभ

शारदीय नवरात्रि से लेकर दशहरा दीपावली तक का समय प्रापर्टी, वाहन खरीदने का बेहद शुभ समय माना जाता है. इस दौरान गृह प्रवेश के लिए भी कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं. हालांकि तारीखों के बीच इन ग्रहों की चाल और स्थिति और नक्षत्र के हिसाब से शुभ समय होता है, जिसे ध्यान में रखकर लोग ऐसा करते हैं. दृक पंचाग के अनुसार, गाड़ी खरीदने का शुभ समय, प्रापर्टी खरीदने का शुभ समय और गृह प्रवेश के ऐसे ही शुभ मुहूर्त काल को हमने यहां संकलित किया है. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ शुभ मुहूर्त...

गाड़ी खरीदने के शुभ मुहूर्त

सितंबर 2025 के शुभ मुहूर्त

26 सितंबर 2025 (शुक्रवार): सुबह 6:41 बजे से पूरी रात तक मुहूर्त

2 अक्टूबर 2025 (बृहस्पतिवार)

सुबह 09:13 से 03 अक्टूबर सुबह 06:15 तक

अक्टूबर 3 2025 (शुक्रवार)

मुहूर्त: सुबह 06:15 से शाम 06:32 बजे

नक्षत्र:श्रवण, धनिष्ठा

अक्टूबर 5 (रविवार)

सुबह 06:16 बजे से सुबह 08:01 बजे तक

नक्षत्र:शतभिषा

10 अक्टूबर (शुक्रवार)

मुहूर्त:07:38 शाम से 11 अक्टूबर सुबह 06:19 बजे तक

नक्षत्र:रोहिणी

12 अक्टूबर (रविवार)

मुहूर्त: सुबह 06:20 से दोपहर 01:36 बजे तक

नक्षत्र:मृगशिरा

13 अक्टूबर (सोमवार)

मुहूर्त:12:26 दोपहर से 14 अक्टूबर सुबह 06:21 बजे तक

नक्षत्र- पुनर्वसु

15 अक्टूबर (बुधवार)

मुहूर्त:10:33 सुबह से 12:00 बजे दोपहर तक

24 अक्टूबर (शुक्रवार)

मुहूर्त: सुबह 06:28 से 25 अक्टूबर 01:19 सुबह तड़के

नक्षत्र:अनुराधा

29 अक्टूबर (बुधवार)

मुहूर्त: 05:29 शाम से 30 अक्टूबर 06:32 सुबह तक

नक्षत्र: श्रवण

30 अक्टूबर (बृहस्पतिवार)

मुहूर्त:06:32 सुबह से 10:06 सुबह तक

नक्षत्र:श्रवण

31 अक्टूबर (शुक्रवार)

मुहूर्त: 10:03 सुबह से 1 नवंबर 06:33 सुबह तक

नक्षत्र: धनिष्ठा, शतभिषा

शुभ गृह प्रवेश मुहूर्त

सितंबर में चंद्रमास के कारण गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त नहीं हैं.

अक्टूबर में भी 22 तारीख तक शुभ मुहूर्त के नक्षत्र नहीं हैं.

अक्टूबर 23, 2025, बृहस्पतिवार

मुहूर्त: 04:51 से अक्टूबर 24 06:28 सुबह तक

नक्षत्र: अनुराधा

अक्टूबर 24, 2025 शुक्रवार

मुहूर्त: 06:28 सुबह से 01:19 सुबह 25 अक्टूबर

नक्षत्र: अनुराधा

अक्टूबर 29, 2025 बुधवार

मुहूर्त: 06:31 सुबह से 09:23 सुबह तक

नक्षत्र: उत्तराषाढा

प्रापर्टी खरीदने का शुभ मुहूर्त

25 सितंबर, बृहस्पतिवार

मुहूर्त: 07:09 शाम से 06:11 सुबह सितंबर 26

नक्षत्र: विशाखा

26 सितंबर 2025, शुक्रवार

मुहूर्त: 06:11 सुबह से 06:12 सुबह 27 सितंबर तक

नक्षत्र: विशाखा, अनुराधा

1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मुहूर्त नहीं

16 अक्टूबर 2025, बृहस्पतिवार

मुहूर्त: 06:22 सुबह से 06:23 सुबह 17 अक्टूबर तक

नक्षत्र: अश्लेशा, मघा

17 अक्टूबर, शुक्रवार

मुहूर्त: 06:23 सुबह से 06:24 सुबह 18 अक्टूबर तक

नक्षत्र: मघा, पूर्वाफाल्गुनी

23 अक्टूबर, बृहस्पतिवार

मुहूर्त: 06:27 सुबह से 06:28 सुबह अक्टूबर 24 तक

नक्षत्र: विशाखा, अनुराधा

24 अक्टूबर, शुक्रवार

मुहूर्त: 06:28 सुबह से 06:28 सुबह 25 अक्टूबर तक

नक्षत्र: अनुराधा