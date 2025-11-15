विज्ञापन
नौगाम विस्फोट: जम्मू-कश्मीर सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान, मृतक के परिवार को दी जाएगी 10 लाख की मदद

अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने बताया कि एसएमएचएस अस्पताल में भर्ती कई घायलों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है.

नौगाम विस्फोट: जम्मू-कश्मीर सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान, मृतक के परिवार को दी जाएगी 10 लाख की मदद

जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता राशि की घोषणा की है.स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के निर्देश पर प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये तथा घायलों को 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी.

अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने बताया कि एसएमएचएस अस्पताल में भर्ती कई घायलों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि करीब 20 लोग अभी भी उजाला अस्पताल में भर्ती हैं. इनमें एक-दो मरीज आईसीयू में हैं, लेकिन उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

सकीना इत्तू ने चिकित्सा टीमों की तत्परता की सराहना की. उन्होंने कहा कि उजाला अस्पताल की टीम ने बेहतरीन काम किया है. सीएमओ और एसएमएचएस के डॉक्टर तुरंत पहुंचे और रातभर काम करके सभी घायलों को पूरा उपचार दिया. मंत्री ने मृतकों के घर जाकर परिजनों से भी मुलाकात की.

