दिल्ली के शाहदरा में बुजुर्ग दंपति के मर्डर से सनसनी, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस

दिल्ली के शाहदरा स्थित राम नगर एक्सटेंशन में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बुजुर्ग दंपति पर्वेश बंसल (65) और वीरेंद्र कुमार बंसल (75) की उनके घर में हत्या कर दी गई.

नई दिल्ली:

दिल्ली के एमएस पार्क थाना इलाके में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जहां राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा स्थित एक मकान में बुजुर्ग दंपति की उनके ही घर में हत्या कर दी गई. पुलिस को इस घटना की सूचना 4 जनवरी 2026 की रात करीब 12:30 बजे पीसीआर कॉल के जरिए मिली, जिसमें कॉलर ने बताया कि उसके माता-पिता घर में बेहोश पड़े हैं और शायद उनकी मौत हो चुकी है.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, पीसीआर कॉल करने वाले वैभव बंसल ने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके माता-पिता की हत्या कर दी है. जांच के दौरान मकान की तीसरी मंज़िल पर बने दो अलग-अलग कमरों में दोनों के शव पड़े मिले. मृतकों की पहचान पर्वेश बंसल (65 साल), गृहिणी, और वीरेंद्र कुमार बंसल (75 साल), सेवानिवृत्त शिक्षक, के रूप में हुई.

पुलिस के मुताबिक, वीरेंद्र कुमार बंसल के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका और पुख्ता हो गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और जरूरी सबूत जुटाए. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है. पुलिस का कहना है कि लूट की नीयत से हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.

फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि इस मामले में कोई लीड हाथ लग सकें, जिससे मामले को सुलझाया जा सकें.

