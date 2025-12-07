उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज नागपुर जा रहे हैं. वह 'हिंद दी चादर शहीदी समागम' नामक एक घंटे के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे. नागपुर में 'हिंद दी चादर शहीदी समागम' का आयोजन हो रहा है, जिसमें तीन राज्यों के मुख्यमंत्री समेत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अजित पवार भी शामिल होंगे.

'हिंद दी चादर' श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 399वें शहीदी समागम के उपलक्ष्य में आज यानि 7 दिसंबर को नागपुर के नारा में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस दौरान दोपहर 3 बजे एक घंटे के विशेष कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की प्रमुख उपस्थिति रहेगी.

आज दिन भर आयोजित समागम समारोह में लगभग 7 लाख श्रद्धालु भाग लेंगे, ऐसा प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है.

ये मुख्य अतिथि कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

महाराष्ट्र के दोनों उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार

महाराष्‍ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले

राज्‍य के अल्पसंख्यक मंत्री माणिकराव कोकाटे

राज्य मंत्री माधुरी मिसाल

महाराष्‍ट्र के वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री आशीष जयस्वाल.

इनके अलावा, राज्य स्तरीय समन्वयक समिति के समन्वयक रामेश्वर नाईक, अखिल भारतीय धर्म जागरण के प्रमुख शरद ढोले, और पंजाब स्थित दम दमी टक्सल के संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी सहित कई अन्य विशिष्ट अतिथि भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे.