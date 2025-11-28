संभल के कुएं का क्या है रहस्य? खुदाई जारी... जानें- क्यों चर्चा में आए 1978 के दंगे

संभल के मोहम्मदखां सराय क्षेत्र में उस वक्त हलचल मच गई, जब एकता चौकी के पास झाड़ियों और मिट्टी के बीच दबा एक प्राचीन बंद कुआं मिला. इलाके में चर्चा फैलते ही प्रशासन हरकत में आया और जिलाधिकारी के आदेश पर नगर पालिका ने तुरंत खुदाई का काम शुरू करा दिया.

सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी मौके पर पहुंचे और खुदाई के प्रगति कार्य का निरीक्षण किया. टीम को तेजी से लेकिन पूरी सावधानी के साथ काम करने के निर्देश दिए गए.

खुदाई के दौरान वर्षों में उगा एक विशाल पेड़ बड़ा अवरोध साबित हुआ. अधिकारियों ने पेड़ को सुरक्षित तरीके से हटाने की जिम्मेदारी दी है. नगर पालिका की टीम कुएं की सफाई और गहराई तक पहुंचने का काम तेज गति से कर रही है.

क्या छिपा है कुएं में? 1978 के दंगे की कहानी फिर चर्चा में

स्थानीय लोगों ने दावा किया कि यह कुआं कई दशक पहले बंद कर दिया गया था. इसके साथ ही एक पुराना आरोप भी फिर से चर्चा में है, बताया जाता है कि 1978 के दंगों के दौरान एक व्यापारी की हत्या करके उसका शव इसी कुएं में फेंका गया था. हालांकि उस समय इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी.

कुएं की दोबारा खुदाई शुरू होते ही लोग एक बार फिर उस घटना को याद कर रहे हैं और यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस रहस्यमय कुएं में कोई पुराना सच दफन है?

भारी पुलिस बल तैनात

प्रशासन ने संभावित खतरे को देखते हुए इलाके की घेराबंदी कर दी है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है. खुदाई पूरी होने के बाद ही कुएं की वास्तविक स्थिति और उसके अंदर मौजूद सामग्री की जानकारी मिल सकेगी.