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'कांग्रेस के लिए मेरे दरवाजे बंद हैं': सुनील जाखड़ ने वापसी की अफवाहों को किया खारिज

सुनील जाखड़ ने कांग्रेस में वापसी की संभावनाओं को खारिज कर दिया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस के लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं.

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'कांग्रेस के लिए मेरे दरवाजे बंद हैं': सुनील जाखड़ ने वापसी की अफवाहों को किया खारिज
  • पंजाब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कांग्रेस में वापसी के सभी अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है.
  • जाखड़ ने पंजाब कांग्रेस के नेताओं प्रताप सिंह बाजवा और परगट सिंह द्वारा राहुल से मांगी गई मांग पर सवाल उठाए.
  • उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि वह ऐसी पार्टी में वापस नहीं जा सकते.
2027 चुनाव में जाखड़ की क्या भूमिका होगी?

पंजाब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कांग्रेस में वापसी की अटकलों को खारिज कर दिया है. उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस में लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता और उनके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं. जाखड़ ने पंजाब कांग्रेस के नेताओं प्रताप सिंह बाजवा और परगट सिंह पर भी निशाना साधा.

उन्होंने उन दोनों नेताओं के उस दावे पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने राहुल गांधी से ऐसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की थी, जो ईडी या पंजाब विजिलेंस ब्यूरो से न डरता हो. जाखड़ ने पूछा कि राहुल गांधी के सामने रखी गई उस मांग का आखिर क्या हुआ. उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस ने उनकी बात मानी और क्या पंजाब में वैसा नेतृत्व चुना गया, जैसा वे चाहते थे.

'वापसी को लेकर चल रही चर्चाओं में कोई सच्चाई नहीं'

कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए जाखड़ ने कहा कि वह ऐसी पार्टी में वापस नहीं जा सकते, जहां उनके मुताबिक लोग 'भ्रष्टाचार में बुरी तरह लिप्त' रहे हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस में उनकी वापसी को लेकर चल रही चर्चाओं में कोई सच्चाई नहीं है. मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए जाखड़ ने कहा कि अगर वह वापस आते हैं तो अभी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेताओं का क्या होगा. उन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी जिक्र किया और कहा कि इस सवाल का जवाब वही बेहतर दे सकते हैं.

जाखड़ का यह बयान ऐसे समय आया है, जब 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन को लेकर चर्चा तेज है. उनके बयान से पंजाब की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और बढ़ने की संभावना है.

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