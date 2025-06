MY Bharat 2.0 लॉन्च, यूथ के लिए क्यों ये गिफ्ट, जानिए इसके फायदे और कैसे करें रजिस्ट्रेशन 

केंद्र सरकार सभी सरकारी सुविधाओं को मोबाइल फोन पर ला रही है. इसी को देखते हुए MY Bharat 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है. यह प्लेटफॉर्म सरकार और देश के करोड़ों युवाओं के बीच स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट आदि के गैप को भरने का काम करेगा. इसके जरिए वो सभी राज्य सरकारों के साथ ही देश और विदेश की कंपनियों से भी जुड़ सकेंगे.

MY Bharat 2.0 के फायदे

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसके बारे में बताया, "MY Bharat 2.0 का काम जॉब देने का नहीं है, लेकिन MY Bharat प्लेटफॉर्म जॉब देने वाले नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड है. तो MY Bharat पोर्टल पर जाकर युवा रजिस्टर करता है और एक ही पोर्टल पर जाकर वो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पोर्टल के साथ भी इंटीग्रेटेड हो जाता है. इस टाइप के पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन से युवा उसको वहां से एक्सेस कर सकता है. नेशनल करियर सर्विस पोर्टल लगातार डेवलप हो रहा है. आज देश में 54 लाख कंपनियां इस पर इंटीग्रेटेड हैं. ई माइग्रेंट पोर्टल के साथ नेशनल करियर पोर्टल का इंटीग्रेशन है. ताकि किसी को विदेश में जॉब चाहिए तो रजिस्टर्ड प्लेसमेंट एजेंसी भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं. सभी स्टेट गवर्नमेंट भी नेशनल करियर पोर्टल के साथ जुड़ी हुई हैं. आज के दिन उसके ऊपर 12 लाख जॉब ओपन हैं."

#WATCH | Delhi | MOU signed for MY Bharat 2.0 between the Ministry of Youth Affairs & Sports and Digital India Corporation, Ministry of Electronics and Information Technology.



Union Minister Mansukh Mandaviya says, "MY Bharat 2.0 platform is integrated with the National Career…

MY Bharat 2.0 क्यों

डिजिटल इंडिया की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया, "MY Bharat 2.0 पेश है - भारत के युवाओं के लिए एक तकनीक-संचालित छलांग! MY Bharat 2.0, MY Bharat 1.0 की विरासत पर आधारित है, जो हमारे युवाओं की डिजिटल आकांक्षाओं को कार्रवाई में बदलने के लिए एक स्मार्ट, उत्तरदायी प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है. एडवांस टूल्स, इनक्लूसिव एक्सेस और AI ड्रिवेन इंटेलीजेंस के साथ, यह प्लेटफ़ॉर्म युवाओं को भविष्य के लिए तैयार होने में सक्षम बनाता है.

Introducing MY Bharat 2.0 — a tech-powered leap for India's youth!

MY Bharat 2.0 builds on the legacy of MY Bharat 1.0 to offer a smart, responsive platform to transform our youth's digital aspirations into action. With advanced tools, inclusive access, and AI-driven…

पोर्टल पर कैसे करें रजिस्टर