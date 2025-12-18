लाल तिरपाल के नीचे भरे जा रहे 'ऑपरेशन सिंदूर' के घाव, मुरीदके एयरबेस के 'इलाज' की नई तस्वीरें आई सामने

Muridke Airbase New Images: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था. इस ऑपरेशन में भारत में पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तबाह करते हुए 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया था. भारत की इस कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान में भारतीय सीमा पर गोलीबारी की, ड्रोन से हमले किए. जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था. भारत की इस कार्रवाई में मुरीदके एयरबेस सहित पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने बुरी तरह से तबाह हुए.

NDTV को मिली हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें

अब पाकिस्तान अपने 'बीमार' पड़े सैन्य ठिकानों के इलाज में जुटा है. पाकिस्तान के मुरीदके एयरबेस का इलाज लाल तिरपाल के नीचे किया जा रहा है. NDTV को Vantor द्वारा प्राप्त हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें मिली हैं. जिसमें मुरीदके एयरबेस का बड़ा हिस्सा लाल तिरपाल से ढ़का दिख रहा है.

16 दिसंबर की तस्वीरों में लाल तिरपाल से ढका दिख रहा एयरबेस

Vantor से मिली ये तस्वीरें 16 दिसंबर की है, इसमें इमारत को एक बड़े लाल तिरपाल से ढ़का हुआ दिखाया गया है. यह इमारत एक विशाल परिसर के निकट स्थित है, जहां पाकिस्तान मानवरहित हवाई वाहन (UAV) संचालित करता है. माना जाता है कि भारतीय वायु सेना के हमले से छत के कुछ हिस्से ढह गए, व्यापक संरचनात्मक क्षति हुई और संभवतः इमारत के भीतर भी भारी नुकसान हुआ.

पहले हरे रंग की छोटी तिरपाल से ढका था एयरबेस

इस साल जून में हुए हमले की तस्वीरों में इमारत के एक हिस्से को हरे रंग की छोटी तिरपाल से ढका हुआ दिखाया गया है. अब पूरी इमारत एक बड़ी तिरपाल के नीचे मरम्मत या पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रही है. भारी-भरकम तिरपाल का इस्तेमाल आमतौर पर सेना द्वारा मरम्मत कार्य, मलबा हटाने या उपग्रह से होने वाली संवेदनशील क्षति को छिपाने के लिए किया जाता है.

मुरीदके पर भारतीय वायु सेना के हमले के प्रभाव की शुरुआती तस्वीरों में छत के कुछ हिस्से धंसे हुए दिखाई दिए थे. अब पाकिस्तान मुरीदके एयरबेस की मरम्मत कर रहा है.

सैटेलाइट इमेज एक्सपर्ट ने कहा- तिरपाल के नीचे हो रहा होगा मरम्मत

सैटेलाइट इमेजिंग विशेषज्ञ डेमियन साइमन ने कहा- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने मई 2025 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के दौरान इस इमारत को निशाना बनाया था. उस समय की सैटेलाइट तस्वीरों में इसकी छत को काफी नुकसान पहुंचा हुआ दिखाई दिया था. संरचनात्मक और क्षति मूल्यांकन जारी रहने के दौरान पाकिस्तान ने शुरुआत में केवल प्रभावित हिस्सों पर ही तिरपाल लगाया था.

उन्होंने कहा, “अब इमारत को पूरी तरह से नए तिरपाल और निर्माण जाल से ढक दिया गया है, जिससे यह संभावना है कि पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो गया है. इमारत के चारों ओर किए गए घेराबंदी के पैमाने से यह भी पता चलता है कि स्थल को पहले की तुलना में अधिक आंतरिक क्षति हुई होगी.”

यह भी पढ़ें - पहलगाम आतंकी हमले पर NIA ने पेश की 1597 पन्नों की चार्जशीट, पढ़ें पूरा निचोड़

चकवाल जिले में स्थित है मुरीदके एयरबेस

बताते चले कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित PAF बेस मुरीदके, पाकिस्तानी वायु सेना का एक प्रमुख बेस है, जो मुख्य रूप से मानवरहित हवाई वाहनों (UAV) और मानवरहित लड़ाकू हवाई वाहनों (UCAV) के एक केंद्र के रूप में काम करती है. जिसमें शाहपर सीरीज, बुर्राक, बायराकटार टीबी2/अकिंसी और विंग लूंग II जैसे मॉडल शामिल हैं.

10 मई को मुरीदके पर भारत ने किया था हमला

10 मई को मुरीदके पर दूसरा हमला हुआ. NDTV द्वारा सबसे पहले रिपोर्ट की गई उस हमले की तस्वीरों में पाकिस्तान वायु सेना की एक भूमिगत सुविधा से महज 30 मीटर की दूरी पर तीन मीटर चौड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा था. विशेषज्ञों के अनुसार, इस भूमिगत स्थल के मिट्टी से ढके प्रवेश द्वार यह संकेत देते हैं कि यह विशेष उपकरणों के भंडारण स्थल के रूप में या शायद भारी बमबारी को झेलने में सक्षम एक मजबूत परिचालन आश्रय के रूप में कार्य करता था.

सरगोधा, रहीम यार खान के रनवे भी हुए थी क्षतिग्रस्त

पाकिस्तान ने मई में भारतीय वायु सेना द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए अपने हवाई अड्डों पर व्यापक पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया है. भारत की जवाबी कार्रवाई में मुरीदके के अलावा पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस और रहीम यार खान के रनवे क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे लड़ाकू विमानों का संचालन बाधित हो गया था. अब इनकी मरम्मत कर दी गई है.

जकोबाबाद, भोलारी में भी हुई थी व्यापक क्षति

बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायु सेना के हमलों में जकोबाबाद, भोलारी और सुक्कुर में स्थित हैंगर नष्ट हो गए. भारतीय वायु सेना का मानना ​​है कि जकोबाबाद में कई पाकिस्तानी वायु सेना के एफ-16 लड़ाकू विमान नष्ट हो गए, जबकि भोलारी में एक हैंगर पर हुए हमले में एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट (एरिफंडेबल एयरवेज) नष्ट हो गया.

नूर खान एयरबेस पर अब दिख रही नई संरचना

सुक्कुर में भी पाकिस्तान ने एक हैंगर को ध्वस्त कर दिया है, जिसमें मानवरहित हवाई वाहन (यूवी) रखे जाने का अनुमान है. इस बीच, इस्लामाबाद के पास चकलाल स्थित नूर खान एयरबेस पर भारतीय वायु सेना के हमलों में नष्ट हुए परिसर की जगह पर नई संरचनाएं दिखाई देने लगी हैं.



यह भी पढ़ें - पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री खत्म, कैसे मची जैश-लश्कर के अड्डों में तबाही , सैटेलाइट तस्वीरों में देखें