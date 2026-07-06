भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे बंद, 6695 करोड़ से बना था, दो महीने में ही बुरा हाल, VIDEO

Mumbai-Pune Expressway Landslide: मुंबई सहित आस-पास के जिलों में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से जन-जीवन अस्त-व्यस्त है. इस भारी बारिश के कारण जगह-जगह जलजमाव हो गया है. पेड़ गिरने, पानी में करंट फैलने, मेनहोल में गिरने सहित अन्य हादसों में लोगों की जान भी जा रही है. इस बीच आज सुबह मूसलाधार बारिश की कहर का नजारा मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर भी देखने को मिला. भारी बारिश के बीच मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे के खंडाला एक्जिट के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है. सड़क पर भारी मलबा जमा होने के कारण मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे को फिलहाल बंद कर दिया गया है.

दो महीने पहले ही हुआ था चालू

मालूम हो कि मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे अभी करीब दो महीने पहले ही चालू हुआ था. 6695 करोड़ की लागत से बने इस मेगा प्रोजेक्ट को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा था, लेकिन भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड ने इसके निर्माण पर सवालिया निशान लगा दिए हैं.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइड का ये वीडियो देखिए



बताया गया कि पुणे-मुंबई रूट पर 8.9 किलोमीटर लंबी सुरंग के एग्जिट के पास पहाड़ी का हिस्सा ढह गया, जिससे ट्रैफिक रुक गया है. लैंडस्लाइड की वजह से खंडाला एग्जिट के पास मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे बंद हो गया है. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के 'मिसिंग लिंक' पर, पुणे से मुंबई जाने वाली लेन में खंडाला एग्जिट के पास लैंडस्लाइड हुई है.

8.9 किलोमीटर लंबी सुरंग के एग्जिट के पास पहाड़ी का एक हिस्सा ढह गया. अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. मलबा हटाने का काम जारी है.

एक मई को मिसिंग लिंक परियोजना का हुआ था उद्घाटन

महाराष्ट्र दिवस के मौके पर एक मई को मुंबई-पुणे एक्सप्रेस‑वे से जुड़े बहुप्रतीक्षित “मिसिंग लिंक परियोजना” का लोकार्पण हुआ था. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था. करीब 6,695 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह लिंक न सिर्फ यात्रा को 6 किलोमीटर छोटा करेगा, बल्कि करीब 30 मिनट का समय भी बचाएगा.

खंडाला घाट के खतरनाक मोड़ों से मुक्ति दिलाने वाली यह परियोजना अत्याधुनिक सुरंगों और भव्य केबल‑स्टे ब्रिज के कारण इंजीनियरिंग का नया मानक मानी जा रही है. इस परियोजना में 23.5 से 23.75 मीटर चौड़ी सुरंगें बनाई गई हैं, जिन्हें एशिया की सबसे चौड़ी सड़क सुरंगों में शामिल किया जा रहा है. इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की कोशिश भी की जा रही है.



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