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Live: देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त

Live: देश के कई राज्यों में सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. महाराष्ट्र-गुजरात में झमाझम बारिश का दौर जारी है. जिससे यहां लोगों को आम जनजीवन पर भी बारिश का असर पड़ा है.

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Live: देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त
देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Live: मॉनसून देश में पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है. मौसम विभाग ने सोमवार को भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. महाराष्ट्र-गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है. भारी बारिश का असर रेलवे सेवाओं पर भी पड़ रहा है. महाराष्ट्र में लगातार बरसात से 20 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा. जबकि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया है. एमपी के उज्जैन में नर्मदा और झिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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