400 किलो के RDX से उड़ा देंगे, मुंबई में अनंत चतुर्दशी पर बम हमले की धमकी

अनंत चतुर्दशी के मौके पर मुंबई पुलिस को धमकी भरा मैसेज मिला है. ये धमकी भरा मैसेज ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर पर भेजा गया. इस मैसेज में दावा किया गया है कि शहर में 34 गाड़ियों में ह्यूमन बॉम्ब लगाए गए हैं और धमाके के बाद पूरा मुंबई हिल जाएगा. साथ ही खुद को “लश्कर-ए-जिहादी” नामक संगठन बताने वाले ने लिखा है कि 14 पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुस चुके हैं.

400 किलो आरडीएक्स से विस्फोट किया जाएगा

इस धमकी में यहां तक कहा गया है कि 400 किलो आरडीएक्स से मुंबई में विस्फोट किया जाएगा, जिससे 1 करोड़ लोगों की जान जा सकती है. इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है और शहरभर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस हर एंगल से इस धमकी की जांच कर रही है. मुंबई भारत के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है. ऐसे में पुलिस किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रही है. फिलहाल पुलिस इस मामले की बेहद बारीकी से जांच कर रही है.

पुलिस के सीनियर अधिकारी ने क्या कहा

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस व्हाट्सएप नंबर से यह मैसेज भेजा गया, उसे ट्रेस करने का काम शुरू कर दिया गया है. मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मुंबई पुलिस हमेशा अलर्ट पर रहती है और हमारी नजर हर चीज पर है. जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सब कुछ शांत है." ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की धमकी दी गई है.