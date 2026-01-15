मुंबई: मतदान केंद्र पर नकली आईडी के साथ पकड़े गए लोग,बीएमसी चुनाव से पहले हंगामा

मुंबई के चेंबूर वॉर्ड क्रमांक 153 में बुधवार रात उस समय भारी तनाव फैल गया, जब घाटला विलेज स्थित मुंबई पब्लिक हाईस्कूल के मतदान केंद्र में कुछ अज्ञात लोग फर्जी पहचान पत्रों के साथ घुस गए. स्थानीय शिवसेना (UBT) कार्यकर्ताओं ने इन लोगों को पकड़ लिया, जिसके बाद इलाके में हंगामा मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उपायुक्त (DCP) समीर शेख रात करीब 12:30 बजे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया.

पकड़े गए आरोपियों को गोवंडी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, जहां पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के पास मिले पहचान पत्रों की सत्यता की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि वे किस उद्देश्य से मतदान केंद्र में घुसे थे. इस निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना (UBT) की मीनाक्षी अनिल पाटनकर और शिवसेना (शिंदे गुट) की तन्वी तुषार काटे के बीच कड़ा मुकाबला है. ऐसे में इस घटना ने चुनावी माहौल को और गरमा दिया है.

घटना के बाद स्थानीय नेता और पूर्व नगरसेवक अनिल पाटनकर ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए. पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

