विज्ञापन
विशेष लिंक

मुंबई: मतदान केंद्र पर नकली आईडी के साथ पकड़े गए लोग,बीएमसी चुनाव से पहले हंगामा

मुंबई के चेंबूर वॉर्ड 153 में मतदान केंद्र पर फर्जी पहचान पत्रों के साथ घुसपैठ की घटना से तनाव फैल गया. पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Read Time: 2 mins
Share
मुंबई: मतदान केंद्र पर नकली आईडी के साथ पकड़े गए लोग,बीएमसी चुनाव से पहले हंगामा
  • मुंबई के चेंबूर वॉर्ड 153 के मतदान केंद्र में फर्जी पहचान पत्र लेकर कुछ अज्ञात लोग घुस गए थे
  • स्थानीय शिवसेना (UBT) कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को पकड़कर गोवंडी पुलिस स्टेशन को सौंप दिया
  • पुलिस उपायुक्त समीर शेख ने भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

मुंबई के चेंबूर वॉर्ड क्रमांक 153 में बुधवार रात उस समय भारी तनाव फैल गया, जब घाटला विलेज स्थित मुंबई पब्लिक हाईस्कूल के मतदान केंद्र में कुछ अज्ञात लोग फर्जी पहचान पत्रों के साथ घुस गए. स्थानीय शिवसेना (UBT) कार्यकर्ताओं ने इन लोगों को पकड़ लिया, जिसके बाद इलाके में हंगामा मच गया.  घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उपायुक्त (DCP) समीर शेख रात करीब 12:30 बजे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया.

पकड़े गए आरोपियों को गोवंडी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, जहां पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के पास मिले पहचान पत्रों की सत्यता की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि वे किस उद्देश्य से मतदान केंद्र में घुसे थे. इस निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना (UBT) की मीनाक्षी अनिल पाटनकर और शिवसेना (शिंदे गुट) की तन्वी तुषार काटे के बीच कड़ा मुकाबला है. ऐसे में इस घटना ने चुनावी माहौल को और गरमा दिया है.

घटना के बाद स्थानीय नेता और पूर्व नगरसेवक अनिल पाटनकर ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए. पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. 

ये भी पढ़ें-: क्या है PADU, बीएमसी चुनाव रिजल्ट में दिक्कत आई तो संभालेगा कमान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chembur Polling Booth, Fake Voter ID, Mumbai Elections
Get App for Better Experience
Install Now