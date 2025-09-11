'बंदरगाह के पार मुंबई का नया प्रवेश द्वार', मुंबईवासियों को जल्द मिलने वाला है दूसरा वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट

मुंबईवासियों को एक बड़ी खुशखबरी जल्द मिलने वाली है. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है, जल्द ही इसे आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा. नवी मुंबई एयरपोर्ट की खास बात है इसका इंटीग्रेटेड इको-मोबिलिटी सिस्टम, जिससे ट्रैफिक बाईपास कर आप आसानी से और काफी कम समय में एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं. यानी मुंबई के ट्रैफिक जाम से फ्लाइट छूट जाने का डर अब नहीं लगेगा. इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सितंबर के आखिरी हफ्ते में हो सकती है.

कई एक्सप्रेसवे और बंदरगाह से होता है कनेक्ट

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया यह नया हवाई अड्डा पनवेल के पास उल्वे में मौजूद है. इसका एरिया 1,160 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है. साथ ही ये यह मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गोवा राजमार्ग और जेएनपीटी बंदरगाह के भी पास है. मुंबई शहर से लोग सायन-पनवेल राजमार्ग के जरिए वाशी, नेरुल और बेलापुर से होकर यहां पहुंच सकते हैं. वेस्टर्न सबअर्ब के लोग साउथ मुंबई को वाशी से जोड़ने वाले पूर्वी फ्रीवे का इस्तेमाल करके यहां आ सकते हैं.

अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक से कमाल की कनेक्टिविटी

पैसेंजर्स अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक का इस्तेमाल करके भी यहां पहुंच सकते हैं, जो सेवरी से न्हावा शेवा तक अरब सागर से होकर गुजरता है. इसे नए हवाई अड्डे तक पहुंचने का सबसे तेज सड़क मार्ग माना जाता है.रिलीज में बताया गया है कि,"अटल सेतु बनने के बाद, बंदरगाह के उस पार बसा शहर साउथ मुंबई का ही विस्तार लगता है, जहाँ उल्वे और पनवेल तक पहुंचने में मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं. व्यावसायिक यात्रियों, एयरलाइन कर्मचारियों और पर्यटकों के लिए, यह पुल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता साबित होगा."

शानदार बुनियादी ढांचे से मिलेगा विश्वस्तरीय हवाई अड्डे का अनुभव

रिलीज में आगे जानकारी दी है कि, "मेट्रो की बढ़ती लाइनें और फिर से शुरु हुए पनवेल हब पुणे, रायगढ़ और कोंकण को और भी बेहतर तरीके से जोड़ेगा, जिससे लंबी यात्राएं आसान हो जाएंगी. यात्रियों को ट्रैफिक में कम समय, प्लानिंग बनाने में आसानी और शानदार बुनियादी ढांचे के जरिए विश्वस्तरीय हवाई अड्डे का अनुभव मिलेगा.

साउथ मुंबई से 40 मिनट में पहुंच जाएंगे नए एयरपोर्ट

उदाहरण के लिए, साउथ मुंबई का एक पैसेंजर अगर ट्रैफिक नॉर्मल रहे को जल्द ही अटल सेतु को 20 मिनट में पार कर सकेगा, जिससे वो 40 मिनट में टर्मिनल पर पहुंच जाएगा.वहीं, ठाणे से सीधे एयरपोर् के लिए एक्सप्रेस बस मिलेगी, जो सीधे टर्मिनल तक जाती है, जिससे गाड़ी बदलने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा. इसी तरह, पुणे का एक पेशेवर व्यक्ति पनवेल जाने वाली ट्रेन पकड़ सकता है और हाईवे की भीड़भाड़ से जूझे बिना एयरपोर्ट पहुंच सकता है.

मुंबई के कई इलाकों से चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम, ठाणे, दादर, वाशी और पनवेल से एयरपोर्ट एक्सप्रेस बसों की योजना बना रहा है, जिनमें इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं. इस योजना से पनवेल स्टेशन एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में काम करेगा, जहां पुणे या कोंकण से पैसेंजर्स टर्मिनल के लिए जाने वाली शटल बसों में आसानी से सवार हो सकेंगे. इसके अलावा बेलापुर और पेंढार के बीच की मेट्रो लाइन को उल्वे की तरफ बढ़ाए जाने की उम्मीद है, जिससे भविष्य में यहां से भी नए हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी हो जाएगी.

