शिकायत के अनुसार, महिला ने कंपनी के मंच पर उसके लिए एक खाता बनाया और कुछ समय बाद उसने कुल 53.30 लाख रुपये जमा किए. इस कथित खाते में दिखा कि उनकी राशि बढ़कर 1.08 करोड़ रुपये हो गई है, लेकिन जब व्यवसायी ने कुछ राशि निकालने की कोशिश की, तो कंपनी के अधिकारियों ने उनसे कहा कि उन्हें पहले राशि का 30 प्रतिशत जमा करना होगा.

मैं अपने पति से अलग रहती हूं... कारोबारी ने 'प्रेमजाल' में कैसे 53 लाख लुटाए, पढ़िए
  • मुंबई के एक व्यवसायी को डेटिंग ऐप पर मिली महिला ने फर्जी निवेश योजना में 53 लाख रुपये का चूना लगाया.
  • महिला ने खुद को जुहू निवासी प्रियंका गुप्ता बताकर व्यवसायी से दोस्ती और शादी का भरोसा जताया था.
  • महिला ने व्यवसायी को सोने के व्यापार में निवेश के लिए मनाकर मार्केट एक्सेस कंपनी में खाता खुलवाया था.
मुंबई:

मुंबई के एक व्यवसायी को फर्जी निवेश योजना में पैसा लगाने के लिए तैयार करके एक महिला ने कथित तौर पर उसे 53 लाख रुपये का चूना लगाया. पीड़ित की महिला से एक डेटिंग ऐप के माध्यम से दोस्ती हुई थी. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने शादी करने की इच्छा से एक डेटिंग ऐप पर अकाउंट बनाया था और उसके माध्यम से उसकी एक महिला से हुई, जिसने खुद की पहचान जुहू निवासी ‘प्रियंका गुप्ता' के तौर पर की.

व्हाट्सएप पर बातचीत और फिर शुरू हुआ 'खेल'

अधिकारी के मुताबिक, महिला ने व्यवसायी को बताया कि वह अपने पति से अलग हो गई है और अपनी छह साल की बेटी के साथ रह रही है. इसके बाद दोनों ने व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू कर दी. जल्द ही उन्होंने शादी करने का फैसला किया. शिकायत के मुताबिक, 13 अक्टूबर को महिला ने व्यवसायी को बताया कि वह ‘मार्केट एक्सेस कंपनी' नामक एक फर्म के माध्यम से सोने का व्यापार करती है और उसे भी इसमें निवेश करना चाहिए क्योंकि इससे अच्छा मुनाफा मिलता है.

कुल 53.30 लाख रुपये जमा किए...

शिकायतकर्ता अंततः निवेश करने के लिए सहमत हो गया. शिकायत के अनुसार, महिला ने कंपनी के मंच पर उसके लिए एक खाता बनाया और कुछ समय बाद उसने कुल 53.30 लाख रुपये जमा किए. इस कथित खाते में दिखा कि उनकी राशि बढ़कर 1.08 करोड़ रुपये हो गई है, लेकिन जब व्यवसायी ने कुछ राशि निकालने की कोशिश की, तो कंपनी के अधिकारियों ने उनसे कहा कि उन्हें पहले राशि का 30 प्रतिशत जमा करना होगा.

धोखाधड़ी का एहसास होने के बाद पुलिस से संपर्क

शिकायत में कहा गया है कि चूंकि वह पैसे का इंतजाम नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी मूल निवेश राशि की वापसी का अनुरोध किया, लेकिन कंपनी के प्रतिनिधियों ने उसे टालमटोल भरे जवाब देने शुरू कर दिए. व्यवसायी ने धोखाधड़ी का एहसास होने के बाद पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस अधिकारी ने बताया कि धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराधों के आरोप में दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच जारी है.

