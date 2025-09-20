विज्ञापन
बुलेट ट्रेन पर बड़ा अपडेट! टिकट की टेंशन नहीं, किराया भी कम... रेल मंत्री ने बताया- कब शुरू होगी सर्विस

रेल मंत्री ने कहा, 'मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा के समय को 2 घंटे 7 मिनट तक कम कर देगी. रास्ते में ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा और आणंद जैसे प्रमुख शहर हैं. इन सभी शहरों की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी. इससे पूरे क्षेत्र को बहुत लाभ होगा.' 

बुलेट ट्रेन पर बड़ा अपडेट! टिकट की टेंशन नहीं, किराया भी कम... रेल मंत्री ने बताया- कब शुरू होगी सर्विस
  • मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्‍ट का काम तेजी से हो रहा है. एक नई 5 किमी लंबी सुरंग बनकर तैयार है.
  • रेल मंत्री ने बताया- ट्रेन सेवा शुरुआत में हर आधे घंटे में चलेगी और बाद में हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध होगी.
  • किराया मिडिल क्लास के लिए उपयुक्त रहेगा. इस सेवा का पहला चरण 2027 में सूरत से बिलिमोरा के बीच चालू होगा.
Mumbai Ahmedabad bullet train big Update: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम हो रहा है. महज 2 घंटे में पूरी होने वाली ये यात्रा आम लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक सेवा साबित हो सकती है. एक अच्‍छी बात ये है कि ट्रेन की तरह इसके टिकट के लिए मारा-मारी नहीं रहेगी. न ही पहले से आपको रिजर्वेशन कराने की जरूरत होगी और न ही वेटिंग का लफड़ा रहेगा. बस स्‍टेशन पहुंचना है. ज्‍यादा से ज्‍यादा 10-15 मिनट का इंतजार और ट्रेन सामने खड़ी मिलेगी. मेट्रो और रैपिड रेल की तरह आप तुरंत बुक कर बुलेट ट्रेन में सवार होंगे और 2 घंटे के भीतर अपने डेस्टिनेशन पर होंगे.

रेल मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट 

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर नया अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि घनसोली और शिलफाटा के बीच लगभग 5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया गया है. शनिवार सुबह ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये सुरंग बांद्रा कुर्ला काम्‍प्‍लेक्‍स (बीकेसी) स्टेशन और शिलफाटा के बीच प्रस्तावित 21 किमी लंबी अंडरसी टनल का हिस्सा है, जिसमें 7 किमी हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे से होकर गुजरता है. समुद्र के नीचे बनाई जा रही इस सुरंग के महत्वपूर्ण सेक्शन में शनिवार को ब्रेकथ्रू (सुरंग का मिलन) हुआ है. यह 4.881 किमी लंबी सुरंग का एक खंड है.

320 किलोमीटर का काम पूरा 

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जापान की एक टीम ने शुक्रवार को पूरे प्रोजेक्ट का दौरा किया और समीक्षा की. सभी ने कंस्ट्रक्शन और काम की क्वालिटी के बारे में सराहना की. उन्‍होंने बताया, 'इस प्रोजेक्ट में लगभग 320 किलोमीटर के पुल या पुल का हिस्सा पूरा हो चुका है. सारे स्टेशन पर बहुत अच्छा काम चल रहा है. नदियों पर बन रहे पुल भी तेजी से पूरे हो रहे हैं. साबरमती टर्मिनल लगभग पूरा हो गया है.'

काम पूरा हो जाने के बाद हर 10 मिनट में ट्रेन 

बुलेट ट्रेन की टाइमिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'सुबह और शाम के व्यस्त समय में हर आधे घंटे में ट्रेनें चलेंगी. शुरुआत में व्यस्त समय में हर आधे घंटे में ट्रेनें चलेंगी. बाद में जब पूरा नेटवर्क स्थिर हो जाएगा तो व्यस्त समय में हर 10 मिनट में सेवा उपलब्ध होगी.'

अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, 'अगर आप मुंबई से अहमदाबाद जाना चाहते हैं, तो पहले से टिकट बुक करने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी. बस स्टेशन पहुंचें, 10 मिनट में ट्रेन पकड़ें और दो घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचें. इससे पूरी सेवा के लिए एक नया दृष्टिकोण तैयार होगा.'

कितना महंगा होगा किराया?

किराये को लेकर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन मिडिल क्लास की सवारी होगी. पूरा फेयर स्ट्रक्चर मिडिल क्लास का फेयर स्ट्रक्चर रहेगा. उन्होंने कहा कि पहला चरण 2027 में चालू हो जाएगा. यह सूरत से बिलिमोरा के बीच चालू होगा. 2028 में ठाणे तक बुलेट ट्रेन का सफर शुरू होगा और उसके बाद 2029 तक यह प्रोजेक्ट बांद्रा कुर्ला काम्‍प्‍लेक्‍स (बीकेसी) पहुंच जाएगा.

