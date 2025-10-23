विज्ञापन
बिहार महागठबंधन में मुकेश सहनी होंगे डिप्टी सीएम पद का चेहरा

Mukesh Sahni News: बिहार चुनाव में महागठबंधन ने मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है. जबकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का फेस नया है.

Mahagahthbandhan
  • महागठबंधन ने तेजस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री पद का चेहरा और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का चेहरा घोषित किया
  • कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए महागठबंधन की ओर से आगे बढ़ाया
  • महागठबंधन के घटक दलों ने कहा कि सत्ता में आने पर कई डिप्टी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं
पटना:

बिहार चुनाव में कई सीटों पर फ्रैंडली फाइट के बीच लंबे इंतजार के बाद महागठबंधन की बैठक हुई. इस बैठक में महागठबंधन ने राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का चेहरा घोषित किया गया. महागठबंधन के घटक दलों ने कहा कि सत्ता में आने पर उनकी सरकार में कई डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं. 

महागठबंधन की प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव का नाम आगे किया. गहलोत ने ऐलान किया कि महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और चुनाव बाद सत्ता में आने पर वही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे. बिहार चुनाव में दूसरे चरण की नाम वापसी की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर है. ऐसे में क्या महागठबंधन में क्या दोस्ताना लड़ाई खत्म होगी या नहीं, इस पर तस्वीर साफ होना अभी बाकी है. महागठबंधन का प्रयास है कि मतभेदों को खत्म कर एकता का संदेश दे सकें.

बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं: मुकेश सहनी
महागठबंधन की बैठक में VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा, बीजेपी ने विकासशील इंसान पार्टी को तोड़ा और हमारे विधायकों को खरीदा. तभी हमने कसम खाई थी, जब तक इस पार्टी को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. हम सभी महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे.

बिहार की 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे सहनी
मुकेश सहनी की VIP पार्टी बिहार की 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. लेकिन दो सीटों पर RJD के उम्मीदवार भी उसके सामने हैं. इससे महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं. बिहार की राजनीति में 44 साल के मुकेश सहनी अपनी पहुंच बढ़ाने की जद्दोजहद में जुटे हैं. मुकेश सहनी, मल्लाह, सहनी और निषाद जाति को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं. जातीय जनगणना सर्वे के मुताबिक, बिहार की आबादी में हिस्सेदारी करीब 9 फीसदी है. मुकेश सहनी पिछली बार ऐन वक्त पर पाला बदलकर एनडीए खेमे में चले गए थे. उन्होंने पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री के तौर पर काम किया था.

VIP उम्मीदवारों की लिस्ट

गौड़ा बौराम से संतोष सहनी
कुशेश्वर से गणेश भारती
दरभंगा से उमेश सहनी
आलमनगर से नवीन कुमार
औराई से भोगेंद्र सहनी
चैनपुर से बालगोविंद
बिंदलौरिया से रण कौशल सिंह
बरूराज से राकेश कुमार
सुगौली से शशिभूषण सिंह
केसरिया से वरुण विजय
कटिहार से सौरव अग्रवाल
सिकटी से हरिनारायण प्रमाणिक
बिहपुर से अपर्णा मंडल
बाबू बरही से बिंदु गुलाब यादव
गोपालपुर से प्रेम सागर

