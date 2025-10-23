बिहार महागठबंधन में मुकेश सहनी होंगे डिप्टी सीएम पद का चेहरा

बिहार चुनाव में कई सीटों पर फ्रैंडली फाइट के बीच लंबे इंतजार के बाद महागठबंधन की बैठक हुई. इस बैठक में महागठबंधन ने राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का चेहरा घोषित किया गया. महागठबंधन के घटक दलों ने कहा कि सत्ता में आने पर उनकी सरकार में कई डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं.

महागठबंधन की प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव का नाम आगे किया. गहलोत ने ऐलान किया कि महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और चुनाव बाद सत्ता में आने पर वही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे. बिहार चुनाव में दूसरे चरण की नाम वापसी की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर है. ऐसे में क्या महागठबंधन में क्या दोस्ताना लड़ाई खत्म होगी या नहीं, इस पर तस्वीर साफ होना अभी बाकी है. महागठबंधन का प्रयास है कि मतभेदों को खत्म कर एकता का संदेश दे सकें.

बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं: मुकेश सहनी

महागठबंधन की बैठक में VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा, बीजेपी ने विकासशील इंसान पार्टी को तोड़ा और हमारे विधायकों को खरीदा. तभी हमने कसम खाई थी, जब तक इस पार्टी को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. हम सभी महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे.

बिहार की 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे सहनी

मुकेश सहनी की VIP पार्टी बिहार की 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. लेकिन दो सीटों पर RJD के उम्मीदवार भी उसके सामने हैं. इससे महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं. बिहार की राजनीति में 44 साल के मुकेश सहनी अपनी पहुंच बढ़ाने की जद्दोजहद में जुटे हैं. मुकेश सहनी, मल्लाह, सहनी और निषाद जाति को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं. जातीय जनगणना सर्वे के मुताबिक, बिहार की आबादी में हिस्सेदारी करीब 9 फीसदी है. मुकेश सहनी पिछली बार ऐन वक्त पर पाला बदलकर एनडीए खेमे में चले गए थे. उन्होंने पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री के तौर पर काम किया था.

VIP उम्मीदवारों की लिस्ट

गौड़ा बौराम से संतोष सहनी

कुशेश्वर से गणेश भारती

दरभंगा से उमेश सहनी

आलमनगर से नवीन कुमार

औराई से भोगेंद्र सहनी

चैनपुर से बालगोविंद

बिंदलौरिया से रण कौशल सिंह

बरूराज से राकेश कुमार

सुगौली से शशिभूषण सिंह

केसरिया से वरुण विजय

कटिहार से सौरव अग्रवाल

सिकटी से हरिनारायण प्रमाणिक

बिहपुर से अपर्णा मंडल

बाबू बरही से बिंदु गुलाब यादव

गोपालपुर से प्रेम सागर