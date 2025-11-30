52 बार सॉरी के बाद राष्ट्रीय स्तर के स्केटिंग खिलाड़ी ने स्कूल में किया सुसाइड का प्रयास

मध्य प्रदेश में एक बेहद परेशान करने वाली घटना हुई है. एक 8वीं कक्षा के छात्र ने शुक्रवार को रतलाम के डोंगरे नगर स्थित अपने निजी स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया. यह छात्र राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग खिलाड़ी है. गंभीर रूप से घायल लड़के को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई गई है. स्कूल के अनुसार, छात्र गुरुवार को अपना मोबाइल फोन स्कूल लाया था और उसने कक्षा का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसे बाद में उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. स्कूल प्रशासन को वीडियो का पता चला और उसने शुक्रवार को उसके माता-पिता को स्कूल के नियमों के कथित उल्लंघन पर चर्चा करने के लिए बुलाया. स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में 13 वर्षीय लड़के को प्रिंसिपल के कार्यालय में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है. अंदर, उसने डर और हताशा में 52 बार "सॉरी" कहकर अपनी गलती के लिए लगभग चार मिनट तक बार-बार माफी मांगी.

ratlam

लड़के ने बाद में बताया कि प्रिंसिपल ने कथित तौर पर उसे "उसका करियर खत्म करने", उसे निलंबित करने और "उसके पदक छीन लेने" की धमकी दी थी. स्केटिंग में अपनी उपलब्धियों के लिए मशहूर यह बच्चा, जिसने दो बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है, कथित तौर पर यह सुनकर रो पड़ा. कुछ ही क्षणों बाद, वह कार्यालय से बाहर निकलता हुआ, गलियारे में बेतहाशा दौड़ता हुआ दिखाई देता है, और अचानक तीसरी मंजिल से कूद जाता है.

उसके पिता स्कूल में ही थे

हैरानी की बात यह है कि लड़के के पिता उसी समय स्कूल के प्रतीक्षालय में बैठे थे, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही मीटर की दूरी पर क्या हो रहा है. आंसू भरी आंखों से छात्र के पिता प्रीतम कटारा ने कहा, "मुझे अपने बेटे से मिलने के लिए बुलाया गया था. जब मैं स्कूल पहुंचा, तो मुझे पता चला कि वह गिर गया है... वह स्केटिंग में दो बार राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुका है. मुझे स्कूल से फ़ोन आया, लेकिन फिर स्कूल से एक और फ़ोन आया जिसमें मुझे सीधे अस्पताल आने के लिए कहा गया."

एसडीएम आर्ची हरित ने पुष्टि की कि बच्चा स्कूल में फ़ोन लेकर आया था, जो स्कूल की नीति का उल्लंघन है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थिति अप्रत्याशित रूप से बिगड़ गई. बच्चा कक्षा 8 में था. वह अपना फ़ोन लेकर आया था. वह दौड़ा और कूदा. उसकी हालत स्थिर है. जांच की जाएगी. स्कूल में मोबाइल फोन की अनुमति नहीं है, यहां तक कि शिक्षकों के फ़ोन भी ज़ब्त कर लिए गए हैं. वह एक स्केटर है और राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है. स्कूल ने कहा कि कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले स्कूल लड़के के पिता से बात करना चाहता था. हालांकि, लड़के के घबराने, बार-बार माफी मांगने और अति-उत्तेजक प्रतिक्रिया ने स्थिति से निपटने के तरीक़े पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.