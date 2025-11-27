How To Check Egg Quality: अंडा असली या नकली कैसे पहचाने? अंडे की क्वालिटी चेक करने का ये है बेस्ट तरीका

How To Tdentify Real Eggs or Fake Eggs: अंडा एक ऐसा फूड है, जिसका सेवन दुनिया भर में सबसे ज्यादा किया जाता है. सर्दियों के मौसम में अंडा अधिक खाया जाता है, क्योंकि यह शरीर को गर्म रखने, इम्यूनिटी बूस्ट करने और एनर्जी देने में मदद करता है. अंडे में प्रोटीन, विटामिन डी और जिंक जैसे कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन क्या आप जानते है नकली अंडा कैसे पता करें? अंडा असली या नकली कैसे पहचानें, प्लास्टिक के अंडे की जांच कैसे करें? अगर, नहीं तो चलिए हम बताते हैं नकली अंडे की पहचान कैसे करें.

दरअसल, सर्दियों के मौसम में अंडे का सेवन अधिक किया जाता है. ऐसे में बाजार में नकली अंडे भी खूब तेजी से बिकने लगते हैं. हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नकली देसी अंडों का खेल पकड़ा गया है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने कटघर इलाके में छापा मारकर हजारों रंगे हुए अंडे जब्त किए हैं. सफेद अंडों को केमिकल से रंगकर देसी अंडा बताया जा रहा था, जिसे बाजार में महंगे दाम पर बेचने का प्लान था. विभाग का कहना है कि ऐसे नकली अंडे सेहत के लिए काफी खतरनाक हैं.

अंडा असली या नकली कैसे पहचाने

असली और नकली अंडे की पहचान करने के लिए, छिलके की बनावट, पानी में डूबने का तरीका, हिलाने पर आवाज, गंध और आग पर रखकर देखने जैसे कई तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है. असली अंडे का छिलका खुदरा और दानेदार होता है, जो पानी में डूब जाता है और हिलाने पर आवाज नहीं करता, जबकि नकली अंडे का छिलका चिकना और चमकदार होता है, यह पानी में तैरता है और हिलाने पर आवाज करता है.

अंडे की क्वालिटी चेक करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका पानी का टेस्ट है. एक गिलास में ठंडा पानी भरें और उसमें अंडे को धीरे से डालें. अगर अंडा पानी में सीधा नीचे डूब जाता है और अपनी साइड पर लेट जाता है, तो वह बहुत ताजा है. अगर अंडा नीचे तो रहता है, लेकिन उसका बड़ा सिरा ऊपर की ओर उठकर खड़ा हो जाता है, तो वह कुछ दिनों पुराना है लेकिन खाने के लिए सुरक्षित है. अगर अंडा पानी की सतह पर तैरता है, तो वह खराब हो चुका है और उसे फेंक देना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.