सफेद अंडों को रंगकर बना देते थे देसी अंडा... UP में पकड़ा गया गजब का फर्जीवाड़ा, हजारों अंडे जब्त

Desi Eggs: ठंड के दस्तक देने के साथ ही अंडों की डिमांड बढ़ गई है. हर चौक-चौराहों पर अंडों की कई दुकान खुल चुकी है. लोगों के घरों में भी अंडे की खपत बढ़ गई है. शाम होते हर चौक-चौराहों पर अंडों की दुकान पर लोगों की भीड़ मिल जाएगी. अंडा खाने वालों में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो देसी अंडा के शौकीन होते हैं. ये लोग खास तौर पर देसी अंडा लेना ही पसंद करते हैं. हालांकि इसके लिए उन्हें अधिक कीमत देनी पड़ती है. लेकिन इसके बाद भी वो हिचकते नहीं है.

दिल्ली में सफेद अंडा 8 तो देसी 12 रुपए

दिल्ली में सफेद अंडे की कीमत 8 रुपए है, जबकि देसी अंडा 12 रुपए प्रति पीस बिकता है. अधिक कीमत होने के बाद भी देसी अंडे के शौकीन लोग बड़े चाव से खाते हैं. इस बीच यूपी एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसे जानकर देसी अंडा के शौकीन लोग हिल जाएंगे.

मुरादाबाद जिले में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा

यूपी के मुरादाबाद जिले में नकली देसी अंडों का मामला सामने आया है. मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर नकली देसी अंडों का बड़ा खुलासा किया. गोदाम में सफेद अंडों को आर्टिफिशियल कलर से रंगकर देसी अंडे बताकर दोगुने दाम में बेचने की तैयारी हो रही थी.

जब्त अंडों के साथ जांच अधिकारी.

हजारों रंगे अंड किए जब्त

मुरादाबाद में नकली देसी अंडों का खेल पकड़ा गया है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने कटघर इलाके में छापा मारकर हजारों रंगे हुए अंडे जब्त किए हैं. सफेद अंडों को केमिकल से रंगकर देसी अंडा बताया जा रहा था, जिसे बाज़ार में महंगे दाम पर बेचने का प्लान था.

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अगुवाई में अधिकारियों के साथ पुलिस की मौजूदगी में काशीपुर रोड, रामपुर तिराहा, बरवाड़ा मजरा स्थित एक गोदाम में छापा मारा गया.

कलर और केमिकल से पॉलिश कर बनाते थे देसी अंडा

यहां सफेद अंडों को आर्टिफिशियल कलर और केमिकल से पॉलिश कर देसी अंडों जैसा बनाया जा रहा था. छापे के दौरान करीब 45360 नकली रंगे हुए अंडे और 35640 सफेद अंडे, जिन्हें रंगने के लिए अलग रखा गया था, जब्त किए गए. जब्त माल की कीमत लगभग 3,89,772 रुपये बताई जा रही है.

गोदाम सील, मालिक पर कार्रवाई शुरू

अंडों को रंगने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और कलर भी सील कर लिए गए हैं. गोदाम को बंद कर कठघर थाना में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है. पुलिस ने गोदाम मालिक अल्लाह खां के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है.

फूड सेफ्टी अधिकारी बोले- नकली अंडे सेहत के लिए खतरनाक

खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त राजवंश प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसे नकली अंडे सेहत के लिए काफी खतरनाक हैं और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल नमूने लैब जांच के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई होगी.

