केरल में समय से पहले पहुंचा मानसून, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट

दक्षिण-पश्चिमी मानसून ने शनिवार को केरल में दस्तक दे दी है. केरल में झमाझम बारिश (Kerala Monsoon) हो रही है. 16 सालों में यह पहली बार है, जब मानसून केरल में इतनी जल्दी पहुंचा है. साल 2009 के बाद से इस साल मानसून इतनी जल्दी भारत की मुख्य भूमि पर पहुंचा है. ये जानकारी मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दी है. बता दें कि मानसून 2009 में 23 मई को केरल पहुंचा था.

ये भी पढ़ें-दिल्ली-NCR को फिर डराएगा आंधी-तूफान ! घर से निकलने से पहले सावधान, IMD का ये अलर्ट जरूर देखें

आईएमडी ने कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र समेत तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल की अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

IMD Weather Warning (24.05.2025)



Extremely heavy rainfall likely to occur at isolated places over Konkan & Goa, Madhya Maharashtra, Coastal Karnataka and South Interior Karnataka, Kerala today.#RainySeason #rainfall #WeatherUpdate #karnataka #maharashtra #goa #Kerala… pic.twitter.com/mf9Nc69WIL