UP में आज बनेगा नया रिकॉर्ड, बिना ब्रेक 24 घंटे चलेगी विधानसभा, अखिलेश बोले-ये सब पागलपन

उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को बिना ब्रेक के 24 घंटे कामकाज (UP Assembly Monsoon Session) होगा. बुधवार सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी और फिर अगले दिन मतलब 14 अगस्त को सुबह 11 बजे तक जारी रहेगी. यूपी सरकार के मंत्री बारी-बारी से अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने साथी मंत्रियों को साल 2047 तक यूपी के विकास का एजेंडा बनाने को कहा है. समाजवादी पार्टी ने विधानसभा की इस विशेष बैठक का बॉयकॉट करने की घोषणा की है. पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार सिर्फ़ प्रचार में जुटी है. जिनको मैनिफेस्टो तक याद नहीं, वे बस तमाशा कर रहे हैं.

UP विधानसभा में कब कौन बोलेगा?

योगी सरकार पेश करेगी विजन डॉक्यूमेंट

लगातार 24 घंटे यूपी विधानसभा चलाना भी एक रिकार्ड ही है. अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ. योगी सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है. राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कई राउंड की मीटिंग की. सभी विभागों के प्रमुख सचिव से विस्तार से बातचीत करने के बाद इसे तैयार किया गया है. कई तरह के एक्सपर्ट से भी सलाह ली गई है. यूपी की योगी सरकार इसी बहाने देश भर में एक अलग इमेज पेश करना चाहती है. एजेंडा ये बताने का है कि यूपी में सिर्फ़ बुलडोज़र और हिंदुत्व ही नहीं विकसित यूपी सरकार का लक्ष्य है.

सपा बैठक का बॉयकॉट करने पर अड़ी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी से विजन डॉक्यूमेंट पेश करते समय विधानसभा में मौजूद रहने की अपील की है. पर समाजवादी पार्टी अपने फैसले से टस से मस होने को तैयार नहीं है. अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब पागलपन है. पार्टी के सीनियर नेता शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ़ हेडलाइन बनाना जानती है. समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता कमाल अख़्तर ने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ़ वादे करना और झूठ बोलना है. इस बीच सीएम योगी ने अपने सभी साथी मंत्रियों की विधानसभा में ड्यूटी तय कर दी है. कौन मंत्री, किस समय बोलेगा, लिस्ट बन चुकी है . बता दें कि यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र 11 अगस्त को शुरू हुआ था.