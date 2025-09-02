विज्ञापन
25 minutes ago
देशभर में मॉनसूनी बारिश ने हाहाकार मचा हुआ है. हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर मैदानी राज्‍यों दिल्‍ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्‍ट्र तक बारिश से बुरा (Monsoon Rain-Flood) हाल है. सोमवार सुबह से दिल्‍ली-एनसीआर में  ऐसी बारिश हुई जो मंगलवार सुबह तक थमने का नाम नहीं ले रही है. बूंदाबांदी का दौर अब भी जारी है. पहाड़ से लेकर मैदान तक, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं बादल फट रहा है तो कहीं पहाड़ टूटकर कहर बरपा रहे हैं.जम्मू-कश्मर में भारी बारिश की वजह से जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंसने से सांबा जिले के एक छोटे से गांव में कई घर ढहने के कगार पर पहुंच गए, जिसके बाद अधिकारियों ने परिवारों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया.  पड़ोसी राज्य पाकिस्तान में बी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है. 3 सितंबर तक उत्तर पश्चिम भारत, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है. 

ये भी पढ़ें- 6 राज्‍यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, जानिए देशभर में कहां कैसा रहेगा मौसम | गुरुग्राम में महाजाम का वीडियो

Sep 02, 2025 07:43 (IST)
Punjab Flood Live: पंजाब में बारिश-बाढ़ से अब तक 30 लोगों की मौत

पंजाब पिछले एक महीने से भीषण बाढ़ से जूझ रहा है. 1 अगस्त से अब तक बाढ़ की वजह से राज्य में 30 लोगों की मौत हो चुकी है. 2.56 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं.

Sep 02, 2025 07:41 (IST)
गुरुग्राम भारी बारिश से भरा पानी, फंसे वाहन

गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है और वाहन फंस गए हैं.

Sep 02, 2025 07:39 (IST)
दिल्ली में युमना का जलस्तर बढ़ने से छठ पूजा वाला घाट डूबा

दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से छठ पर्व वाला ITO, हाथी घाट डूब गया है.. दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए जाने वाले ऑर्टिफिशियल घाटों तक यमुना का पानी पहुंच गया है

Sep 02, 2025 07:36 (IST)
delhi Rain Live: खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना

दिदिल्ली में लगातार हो रही बारिश वजह से यमुना नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है.गातार ह रही बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।

Sep 02, 2025 07:25 (IST)
Noida Flood Alert Live: यमुना में बढ़ते जलस्तर से नोएडा में अलर्ट, 800 मवेशी किए गए शिफ्ट

यमुना में बढ़ रहे जलस्तर को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने अलर्ट जारी किया है. 800 मवेशियों को ग्रीन बेल्ट में शिफ्ट किया गया है. उनके लिए चारे और पानी की व्यवस्था की गई है. अलग से 30 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और मैनेजर की भी तैनाती की गई है. लगातार हालातों पर नजर रखी जा रही है

Sep 02, 2025 07:22 (IST)
Himcahal Rain Live: हिमाचल की इन जगहों पर बारिश से भारी तबाही

हिमाचल प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को मानसून अति सक्रिय रहा और मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति तथा चंबा जिलों में बारिश जनित घटनाओं से भारी तबाही हुईं. मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल में अगस्त में पांच दिन तक मानसून कमजोर रहा तथा शेष दिन सामान्य रहा.

Sep 02, 2025 07:20 (IST)
Haryana Rain Live: हरियाणा के कुछ जिलों में आज स्कूल बंद

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपायुक्तों के साथ बैठक की और राज्य भर में बारिशबाढ़ की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए.मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जिन जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश हैं, वहांपूरी तरह से स्कूल बंदहों.सैनी ने निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित पंजाब से हरियाणा आने वाले लोगों के लिए तुरंत आश्रय, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

Sep 02, 2025 07:18 (IST)
Punjab Rain Live: बारिश के बाद चंडीगढ़ के सभी स्कूल आज बंद

हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में बारिश के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए कई एहतियाती कदम उठा गए हैं.कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सोमवार को यमुना समेत कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद अधिकारियों को यमुनानगर जिले में हथिनीकुंड बैराज के द्वार खोलने पड़े.एहतियात के तौर पर, कुछ प्रभावित इलाकों में मंगलवार को स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है. चंडीगढ़ में हो रही भारी बारिश वजह से शहर के सभी स्कूल मंगलवार को बंद रहेंगे.

Sep 02, 2025 06:48 (IST)
Delhi-NCR Rain Live: गुरुग्राम के दफ्तरों में आज वर्क फ्रॉम होम का निर्देश

दिल्ली में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मध्यम से भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है. दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को हुई भारी बारिश और दो सितंबर को भारी से बहुत भारी वर्षा होने के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम में मंगलवार को स्कूलों और दफ्तरों को ऑनलाइन संचालित करने का निर्देश दिया गया है.

Sep 02, 2025 06:47 (IST)
Delhi Rain Live: यमुना का जलस्तर बढ़ा, हथिनीकुंड बैराज के गेट खोले गए

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सोमवार को यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है. इस वजह से हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज के गेट खोलने पड़े. अधिकारियों के अनुसार हथिनीकुंड से 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो इस मनसून में अब तक का सबसे ज्यादा है.

Sep 02, 2025 06:45 (IST)
Himachal Rain Live: हिमाचल मेंअगले दो दिन बारिश का रेड अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी जिलों में अगले दो दिन रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि तीसरे दिन पूर्वी हिस्सों में भारी वर्षा का अंदेशा जताया गया है. पिछले 24 घंटों में हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में 21 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है. वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी बहुत भारी वर्षा (12-20 सें.मी.) देखी गई.

Sep 02, 2025 06:44 (IST)
Rain Live: देश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है. तीन सितंबर तक उत्तर पश्चिम भारत, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना है

Sep 02, 2025 06:42 (IST)
Delhi-NR Rain Live: बारिश से दिल्ली-एनसीआर में लगा भीषण जाम

सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में हुई बारिश से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है. दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर यातायात जाम और वाहनों की गति धीमी हो गई है

Sep 02, 2025 06:39 (IST)
Gurugram Rain Live: गुरुग्राम में सड़कों पर भरा बारिश का पानी

हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला. गुरुग्राम पुलिस सड़कों पर मुस्तैद है.

