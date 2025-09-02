देशभर में मॉनसूनी बारिश ने हाहाकार मचा हुआ है. हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर मैदानी राज्‍यों दिल्‍ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्‍ट्र तक बारिश से बुरा (Monsoon Rain-Flood) हाल है. सोमवार सुबह से दिल्‍ली-एनसीआर में ऐसी बारिश हुई जो मंगलवार सुबह तक थमने का नाम नहीं ले रही है. बूंदाबांदी का दौर अब भी जारी है. पहाड़ से लेकर मैदान तक, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं बादल फट रहा है तो कहीं पहाड़ टूटकर कहर बरपा रहे हैं.जम्मू-कश्मर में भारी बारिश की वजह से जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंसने से सांबा जिले के एक छोटे से गांव में कई घर ढहने के कगार पर पहुंच गए, जिसके बाद अधिकारियों ने परिवारों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. पड़ोसी राज्य पाकिस्तान में बी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है. 3 सितंबर तक उत्तर पश्चिम भारत, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है.

