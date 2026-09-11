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विदाई के पहले मॉनसून ने ली अंगड़ाई, दिल्ली-यूपी में छाए बादल, 18 राज्यों में आज बारिश के आसार, जानें आज का मौसम

Monsoon Rain Alert: मॉनसून विदाई से पहले एक बार फिर एक्टिव होने वाला है. यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना है. यहां फिर बारिश शुरू होने की संभावना है.

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विदाई के पहले मॉनसून ने ली अंगड़ाई, दिल्ली-यूपी में छाए बादल, 18 राज्यों में आज बारिश के आसार, जानें आज का मौसम
आज का मौसम (फोटो-IANS)
  • मॉनसून विदाई से पहले एक बार फिर से एक्टिव होने वाला है, जिससे झमाझम बारिश होगी.
  • मौसम विभाग ने शुक्रवार को 18 राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है. कही भारी तो कही मध्यम बारिश हो सकती है
  • यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में आज अच्छी बारिश के चांस बन रहे हैं.

मॉनसून में पिछले कुछ दिनों से सुस्ती दिख रही है. लेकिन विदाई से पहले बारिश एक बार फिर कई राज्यों को तरबतर करके जाने वाली है. 11 सितंबर को यूपी से बिहार-झारखंड तक मौसम बदलने वाला है. आज 18 राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है. भारतीय मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने रहे लो प्रेशर एरिया की वजह से आज से बरसात की शुरुआत होने के चांस दिख रहे हैं. मॉनसून की सुस्ती से देश के कई राज्यों में गर्मी का असर भी बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन अगर फिर से बरसात शुरू होती है तो लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है. कई राज्यों में पारा 38 डिग्री के पार हो गया था. हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि विदाई से पहले मॉनसून एक बार फिर से बरसने के लिए तैयार है.

आज कहां कितनी बारिश

  • भारी बारिश: ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश
  • मध्यम बारिश: बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 

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बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया 

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