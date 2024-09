दिल्ली-UP सहित इन राज्यों में होगी भारी बारिश, जानें IMD का अपडेट

देश में मॉनसून (Monsoon 2024) की एंट्री के बाद से ज्‍यादातर राज्‍यों में बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है. भारी बारिश (Heavy Rain) के कारण कई जगहों पर लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है. आज भी मौसम विभाग ने कई राज्‍यों में अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है.

तेज गड़गड़ाहट के बीच भारी बारिश

उत्तर प्रदेश के मथुरा में राधा रानी के जन्म लेते ही बादलों की तेज गड़गड़ाहट के बीच भारी बारिश हुई. यमुना किनारे स्थित राधा रानी मंदिर रावल में जहां एक तरफ ठकुरानी राधा रानी का अभिषेक हो रहा थी तो वहीं दूसरी ओर से झमाझम बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया. पूर्वांचल और पश्चिम यूपी में ‘रेड' और ‘ऑरेंज' अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए फिलहाल ‘रेड' और ‘ऑरेंज' अलर्ट जारी कर दिया गया है. बरेली, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, मथुरा के लिए अलगे दिन यानी शुक्रवार के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है.

#WATCH | Uttar Pradesh | Waterlogging can be seen at places in Mathura after the city faces heavy and incessant rain. pic.twitter.com/IzxKgfufJ1