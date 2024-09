बाहुबली, RRR जैसा वर्ल्ड क्लास कंटेट बनाने के लिए देश में खुलेंगे ट्रेनिंग सेंटर, पीएम मोदी के मंत्री ने दी पूरी जानकारी

फिल्म RRR और बाहुबली के वे हिला देने वाले विजुअल्स याद हैं? युवाओं को इस तरह के वर्ल्ड क्लास कंटेट की ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे. सरकार ने नैशनल सेंटर फॉर एक्सिलेंस (National Centre For Excellence) को मंजूरी दे दी है. इस प्रोग्राम के तहत एनिमेशन, विजुअल इफैक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक और एक्सटेंडेड रिऐलिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई ट्वीट्स के जरिए इसकी जनकारी दी है.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच और शिक्षाविदों और उद्योग के बीच साझेदारी को बढ़ावा देते हुए NCoE विकास और इमर्सिव तकनीकों में रिसर्च के लिए इकोसिस्टम बनाया जाएगा. यहीं पर भारत की अगली पीढ़ी के क्रिएटर पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती क्रिएटर अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए!

6/6) 🤝 Collaboration and innovation.

By fostering partnerships between the central and state governments, academia, and industry, the NCoE will create a dynamic ecosystem for research, development, and innovation in immersive technologies. This is where India's next-gen creators…