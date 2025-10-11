विज्ञापन
बिहार चुनाव: अलीनगर से बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव ने पार्टी से दिया इस्तीफा

बिहार के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मिश्रीलाल यादव ने बीजेपी से इस्‍तीफा देते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा से गरीबों, दलितों और पिछड़ों की विरोधी रही है और उनके हितों के लिए कभी काम नहीं किया.

मिश्रीलाल यादव ने पंचायत मुखिया चुनाव जीतकर राजनीति की शुरुआत की थी...
  • दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मिश्रीलाल यादव ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया
  • मिश्रीलाल यादव ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र देकर पार्टी पर गरीबों का अपमान करने का आरोप लगाया
  • मिश्रीलाल ने कहा कि भाजपा गरीबों, दलितों और पिछड़ों के विरोध में रही और उनके हितों के लिए कभी काम नहीं किया
पटना:

भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मिश्रीलाल यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया और पार्टी पर तीखा हमला बोला है. मिश्रीलाल यादव ने कहा कि उनके लिए अब बीजेपी में बने रहना संभव नहीं है, क्योंकि पार्टी में गरीबों और पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं है.  

मिश्रीलाल यादव ने पार्टी से इस्‍तीफा देते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा से गरीबों, दलितों और पिछड़ों की विरोधी रही है और उनके हितों के लिए कभी काम नहीं किया. इसलिए अब मैं पार्टी में नहीं रहना चाहता हूं.   

मिश्रीलाल यादव ने कहा कि अलीनगर में एनडीए पहली बार उनके कारण चुनाव जीता और वे एक संघर्षशील यादव परिवार से आते हैं. उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत मुखिया चुनाव जीतकर राजनीति की शुरुआत की और दरभंगा से दो बार एमएलसी रहने के बाद वर्तमान में अलीनगर से विधायक हैं.  यादव ने कहा कि वे हमेशा गरीबों के मान-सम्मान की रक्षा करते रहे हैं और खुद को एक समाजवादी और सेक्युलर विचारधारा वाला व्यक्ति मानते हैं.

Mishri Lal Yadav, BJP MLA Resigns, Bihar Election 2025
