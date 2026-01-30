'बीजेपी-AIADMK ने मजबूरी में मिलाया हाथ...', एमके स्टालिन ने कसा 'वॉशिंग मशीन' वाला तंज

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और उसकी सहयोगी एआईएडीएमके पर तीखा हमला किया है. स्‍टालिन ने कहा कि बीजेपी-AIADMK ने मजबूरी में हाथ मिलाया है, क्‍योंकि कोई भी पार्टी अकेले उनकी डीएमके हो हराने का दम नहीं रखती है. साथ ही उन्‍होंने कहा कि बीजेपी के साथ आते ही भ्रष्‍टाचार में लिप्‍त पार्टियां भी साफ-सुधरी हो जाती हैं.

एनडीटीवी तमिलनाडु शिखर सम्मेलन में स्‍टालिन ने बीजेपी पर 'वॉशिंग मशीन' तंज भी कसा. स्‍टालिन लगातार दूसरी बार सत्‍ता हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि वह राज्‍य में विकास के कार्यों पर ध्‍यान दे रहे हैं. यही विकास कार्य उन्‍हें फिर सत्‍ता तक पहुंचाएगा, ऐसा उनका मानना है.

क्या आपने उन्हें वाशिंग मशीन में धोया है?

स्टालिन पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है. साल 2024 में उन्‍होंने अपने बेटे को उपमुख्‍यमंत्री बताया, तो विपक्षियों के सुर और बुलंद हो गए. बेटे उदयनिधि स्टालिन को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने पर हो रही आलोचना का जिक्र करते हुए स्‍टालिन ने कहा, 'वे हमें 'वंशवाद की राजनीति' को लेकर निशाना बना रहे हैं, लेकिन जनता का विश्वास जीतने पर ही उन्हें वोट मिल सकते हैं. इसलिए, मैं भाजपा से पूछता हूं- आपके साथ जितने भी दल हैं, उन सभी पर भ्रष्‍टाचार के आरोप हैं. यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके को भी सजा भी सुनाई है. क्या आपने उन्हें वाशिंग मशीन में धोया है?'

डीएमके प्रमुख ने कहा कि आगामी चुनाव तमिलनाडु बनाम एनडीए का है और उन्‍हें यकीन है जनता उनका साथ देगी. विकास का साथ देगी.