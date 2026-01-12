विज्ञापन
असम में मानसिक रूप से अस्थिर महिला से दुष्कर्म, मुठभेड़ के बाद आरोपी रफीकुल गिरफ्तार, इलाके में तनाव

असम के कोकराझार में दुष्कर्म के आरोपी रफीकुल इस्लाम पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में तनाव और विरोध-प्रदर्शन जारी हैं, प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की है.

  • असम के कोकराझार जिले में दुष्कर्म के आरोपी रफीकुल इस्लाम पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया
  • आरोपी ने फरार होने की कोशिश में पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर उन पर हमला किया
  • रफीकुल इस्लाम को मानसिक रूप से अस्थिर और अनाथ महिला से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया
गुवाहाटी:

असम के कोकराझार जिले में रविवार को दुष्कर्म के आरोपी रफीकुल इस्लाम पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने फरार होने की कोशिश के दौरान हथियार छीनकर दो पुलिसकर्मियों पर हमला किया. इस घटना में दोनों पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.रफीकुल इस्लाम, जो पेशे से मजदूर है, को मानसिक रूप से अस्थिर और अनाथ महिला से कथित दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. यह घटना पथरुघाट के पास एक मजदूर कैंप में हुई थी. मामले के सामने आने के बाद कोकराझार में भारी विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए.

रविवार को स्थिति और बिगड़ गई जब विश्व हिंदू महासंघ (World Hindu Federation) की कोकराझार जिला समिति ने सुबह 6 बजे से 12 घंटे का बंद बुलाया. बंद के दौरान सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने जाम लगाया और शहर में जनजीवन ठप हो गया. जिले में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी को कोकराझार लाया जा रहा था, तभी उसने शौचालय जाने के बहाने भागने की कोशिश की. इसी दौरान उसने पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर हमला किया. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे रफीकुल के बाएं पैर में गोली लगी.

घायल आरोपी को पहले कोकराझार आरएनबी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में उसे उन्नत इलाज के लिए कोकराझार मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. पुलिस ने बताया कि दोनों घायल पुलिसकर्मियों के हाथ और पैरों में चोट आई है.
इस घटना के बाद इलाके में तनाव बरकरार है. पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की हिंसा को रोका जा सके. 

