‘पहले मैं भाई था, फिर दादा और अब मामा हूं’, हिमंता ने समझाई अपनी पॉलिटिकल इमेज की क्रोनोलॉजी

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं. NDTV को दिए स्पेशल इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल इमेज की क्रोनोलॉजी बेहद दिलचस्प तरीके से समझाई. उन्होंने बताया कि कैसे समय के साथ जनता के बीच उनका रिश्ता 'भाई' से बदलकर अब 'मामा' तक पहुंच गया है. उन्होंने यह भी कहा आने वाले वक्त में वो असम की जनता के लिए 'नाना' भी बनेंगे.

उम्र के साथ बदलता रिश्ता

सीएम सरमा ने कहा कि यह बदलाव किसी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि उम्र का एक स्वाभाविक पड़ाव है. उन्होंने बताया, "जब मैंने 27 साल की उम्र में राजनीति शुरू की थी, तब मैं 'भाई' था. धीरे-धीरे उम्र बढ़ी तो मैं 'दादा'बना और अब जब मैं 55 साल का हुआ हूं, तो मैं 'मामा' बन गया हूं."

असम में 'अंकल' मतलब 'मामा'

अपनी 'मामा' वाली इमेज पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिसे अन्य जगहों पर लोग 'अंकल' बुलाते हैं, असम की संस्कृति में उसे प्यार से 'मामा' कहा जाता है. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति उम्र से नहीं लड़ सकता और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है.

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भविष्य में 'नाना' भी बनूंगा

मुख्यमंत्री ने मजाकिया लहजे में कहा, 'भगवान ने जीवन के तीन-चार स्टेज बनाए हैं. पहले भाई बनो, फिर दादा, फिर मामा और अंत में नाना. जब मैं 65 साल का हो जाऊंगा, तो मैं 'नाना' या 'काका' बन जाऊंगा.'

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