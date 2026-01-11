J&K में LoC के पास दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, राजौरी, पुंछ, सांबा में घुसपैठ की कोशिश, सिक्योरिटी हाई अलर्ट

जम्मू-कश्मीर में एलओसी के पास एक बार फिर से कई ड्रोन देखे गए. उनमें से एक ड्रोन पर भारतीय सेना ने गोलीबारी की. सूत्रों के मुताबिक, LoC के इलाकों में ये ड्रोन भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे. जैसे ही तैनात सैनिकों ने आसमान में इन उड़ते ड्रोन को देखा, वे तुरंत अलर्ट हो गए और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी.

राजौरी जिले में शाम 6.35 बजे एक और ड्रोन देखा गया. अधिकारियों ने बताया कि टिमटिमाती रोशनी वाली कुछ चीज कलाकोट के धर्मसाल गांव से आई और भरख की तरफ चली गई. उन्होंने बताया कि फिर इसके बाद शाम करीब 7.15 बजे सांबा के रामगढ़ सेक्टर के चक बाबराल गांव के ऊपर टिमटिमाती रोशनी वाला एक ड्रोन कुछ मिनटों तक मंडराता रहा. वहीं, शाम 6.25 बजे पुंछ जिले के नियंत्रण रेखा के पास मौजूद मनकोट सेक्टर में एक और ड्रोन जैसी वस्तु जाती हुई देखी गई.

आतंकियों के लिए हथियार और नशीले पदार्थ गिराने का शक

सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इन ड्रोनों का इस्तेमाल सीमा पर भारतीय सेना की पोजीशन जानने या फिर आतंकियों के लिए हथियार और नशीले पदार्थ गिराने के लिए किया जा रहा है. यह पहली बार नहीं है, जब पाकिस्तान ने इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल जासूसी या हथियारों की सप्लाई के लिए करने की कोशिश की है. हाल के दिनों में जम्मू और आसपास के इलाकों में ड्रोन दिखने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसने सुरक्षा बलों की चुनौती बढ़ा दी है.

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कई पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए थे. उसके बाद ड्रोन देखे जाने की घटनाएं काफी कम हो गई थीं. हालांकि, आज एक ही दिन में कम से कम पांच पाकिस्तानी ड्रोन घुसपैठ की सूचना मिली है. मालूम हो पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय धरती पर हथियार और नशीले पदार्थ गिराने के लिए करता है.

इलाके में हाई अलर्ट

ड्रोन दिखने के बाद पूरी एलओसी पर निगरानी और तेज कर दी गई है. इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं.