LIVE Updates: नागालैंड और मेघालय में वोटिंग आज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों राज्यों में मतदान सुबह सात बजे शुरू होगा और शाम चार बजे तक चलेगा. मतगणना दो मार्च को होगी.

EC officers brave difficult terrain, trek for hours to reach polling stations in Meghalaya



Read @ANI Story | https://t.co/damOVX8oCs#Meghalaya#ECI#MeghalayaElectionspic.twitter.com/oTJOFA9gFu