विज्ञापन
विशेष लिंक

मेगा 'वायु शक्ति 2026': पाकिस्तान की सीमा पर आज 12 हजार किलो के बम दागेगी इंडियन एयरफोर्स

भविष्य में शामिल किए जाने वाले विमानों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में एयर मार्शल कपूर ने कहा कि राफेल "कई अन्य नायकों के साथ-साथ ऑपरेशन सिंदूर का निश्चित रूप से नायक था."

Read Time: 2 mins
Share
मेगा 'वायु शक्ति 2026': पाकिस्तान की सीमा पर आज 12 हजार किलो के बम दागेगी इंडियन एयरफोर्स
राफेल डील को लेकर भी एयर मार्शल ने बात की.
  • IAF 27 फरवरी को मेगा वायु शक्ति 2026 अभ्यास में पाकिस्तान सीमा के पास अपनी वायु शक्ति का प्रदर्शन करेगी
  • इस अभ्यास में सौ से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर 277 आधुनिक हथियारों के साथ अपनी सटीक मारक क्षमता दिखाएंगे
  • पहली बार C-295 विमान रात में लैंडिंग का अभ्यास करेगा और रिमोट संचालित विमान अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करेंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारतीय वायु सेना 27 फरवरी को मेगा 'वायु शक्ति 2026' अभ्यास में पाकिस्तान सीमा के पास अपनी वायु शक्ति का प्रदर्शन करेगी.इस अभ्यास में राफेल, सुखोई-30 MKI, तेजस, मिराज-2000, जगुआर जैसे 100 से अधिक विमान और प्रचंड, अपाचे, चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर अपनी ताकत दिखाएंगे. वायु सेना लगभग 12,000 किलोग्राम विस्फोटक दागेगी और कुल 277 आधुनिक हथियारों का उपयोग करके अपनी सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन करेगी.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी. उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी उपस्थित रहने की संभावना है.पहली बार C-295 परिवहन विमान रात के समय लैंडिंग का अभ्यास करेगा, और रिमोट संचालित विमान (RPA) भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे.

मीडिया को जानकारी देते हुए, वायु सेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश कपूर ने कहा कि यह व्यापक अभ्यास आईएएफ की सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन करेगा और यह स्पष्ट संदेश देगा कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.लगभग ढाई घंटे के इस अभ्यास में कुल 277 हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें दिन, शाम और रात के ऑपरेशन शामिल होंगे. 

एमआरएफए डील पर जवाब

भविष्य में शामिल किए जाने वाले विमानों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में एयर मार्शल कपूर ने कहा कि राफेल "कई अन्य नायकों के साथ-साथ ऑपरेशन सिंदूर का निश्चित रूप से नायक था." राफेल को वर्तमान में चर्चित विमान बताते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना अधिक उन्नत बहुस्तरीय लड़ाकू विमान (एमआरएफए) शामिल करने पर विचार कर रही है, हालांकि इस प्रक्रिया पर अभी भी विचार-विमर्श जारी है. उन्होंने कहा, “जी हां, भारतीय वायु सेना नई पीढ़ी के विमानों को शामिल करने की योजना बना रही है. लेकिन चूंकि अभी इस पर विचार-विमर्श चल रहा है, इसलिए मैं यह नहीं बता सकता कि किस प्रकार के विमान शामिल किए जाएंगे.” 

आसमान में ‘प्रचंड' के साथ उड़ेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जानें क्यों खास होगी उनकी ये उपलब्धि

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mega Vayu Shakti 2026, Indian Air Force, Indian Air Force Operation
Get App for Better Experience
Install Now