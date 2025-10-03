विज्ञापन
विशेष लिंक

वैष्णो देवी यात्रा पर खराब मौसम का साया, 5 से 7 अक्टूबर तक रद्द रहेगी तीर्थयात्रा, जाने से पहले देख लें अपडेट

श्राइन बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी मौसम संबंधी परामर्श के मद्देनजर, वैष्णो देवी यात्रा पांच से सात अक्टूबर तक स्थगित रहेगी.

Read Time: 2 mins
Share
वैष्णो देवी यात्रा पर खराब मौसम का साया, 5 से 7 अक्टूबर तक रद्द रहेगी तीर्थयात्रा, जाने से पहले देख लें अपडेट

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रा एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है. खराब मौसम को देखते हुए यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित रहेगी. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मौसम खराब रहने के पूर्वानुमान को देखते हुए यह ऐलान किया है. 

श्राइन बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी मौसम संबंधी परामर्श के मद्देनजर, वैष्णो देवी यात्रा पांच से सात अक्टूबर तक स्थगित रहेगी.

याद दिला दें कि वैष्णो देवी मंदिर के पास 26 अगस्त को भारी बारिश और विनाशकारी भूस्खलन के कारण 22 दिनों तक यात्रा स्थगित रही थी. इस भूस्खलन की घटना में 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे. 

इस दर्दनाक हादसे के बाद 17 सितंबर को ही यात्रा फिर से शुरू हुई थी. अधिकारियों ने बताया कि नवरात्र के दौरान 1.70 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए और यात्रा फिलहाल सुचारू रूप से चल रही है. 

मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी के गुफा मंदिर में पूजा-अर्चना की और केंद्र शासित प्रदेश के लिए शांति और समृद्धि की प्रार्थना की थी. 

माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा और पूरे मार्ग में "जय माता दी" के जयघोष गूंज रहे हैं. भजन और भक्तिमय माहौल के बीच देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु देवी का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं.

अधिकारियों ने बताया कि नवरात्रि उत्सव के दौरान पुलिस, सीआरपीएफ, अर्धसैनिक बलों और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को शामिल करते हुए बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड लागू किया गया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vaishno Devi Yatra, Vaishno Devi, Vaishno Devi Yatra News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com