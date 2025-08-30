पंजाब में भारी बारिश की वजह से 31 अगस्त को राजस्थान की ये ट्रेनें रहेंगी रद्द, देखें पूरी लिस्ट

पंजाब में बारिश इन दिनों हर बनकर टूट रही है. लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से राजस्थान की कई ट्रेन को रद्द कर दिया (Rajasthan Trains Cancle) गया है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार, उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल पर भारी बारिश के कारण कठुआ-माधोपुर पंजाब स्टेशनों के मध्य पुल संख्या-17 पर तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे रेल यातायात प्रभावित रहेगा.

राजस्थान की ये ट्रेनें 31 अगस्त को रद्द

उन्होंने बताया कि इसके कारण गाड़ी संख्या 14661 बाड़मेर-जम्मूतवी, गाड़ी संख्या 14662 जम्मूतवी-बाड़मेर, गाड़ी संख्या 14803 भगत की कोठी-जम्मूतवी, गाड़ी संख्या 14804 जम्मूतवी-भगत की कोठी, गाड़ी संख्या 12413 अजमेर- जम्मूतवी, गाड़ी संख्या 12414 जम्मूतवी-अजमेर, गाड़ी संख्या 19224 जम्मूतवी- साबरमती और गाड़ी संख्या 19223 साबरमती- जम्मूतवी 31 अगस्त को रद्द रहेगी.

इसी तरह, गाड़ी संख्या 19415 साबरमती- श्री माता वैष्णो देवी कटरा और गाड़ी संख्या 19107 भावनगर टर्मिनस- एमसीटीएम उधमपुर भी 31 अगस्त को रद्द रहेंगी.

पंजाब में बारिश-बाढ़ से हालात खराब

पंजाब में भारी बारिश की वजह से हालात बहुत ही खराब हैं. कई जगहों पर बाढ़ के हालात हैं. लोग फंसे हुए हैं. उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है. राजस्थान की कई ट्रेनों को इसी वजह से रद्द कर दिया गया है.

