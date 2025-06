ईरान-इजरायल तनाव में फंसे जम्मू-कश्मीर के हजारों छात्र, घरों में पसरा डर और बेचैनी

ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने भारत के जम्मू-कश्मीर के सैकड़ों परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. इस संकट के केंद्र में वे लगभग 1300 छात्र हैं, जो मुख्यतः एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए ईरान में रह रहे हैं. परिजन छात्रों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और उन्होंने भारत सरकार से तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन की मांग की है. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने भी केंद्र सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील की है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स' पर विदेश मंत्रालय को टैग करते हुए लिखा है कि ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है. उनके परिजन बेहद चिंतित हैं और हम इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं. हरसंभव कदम तुरंत उठाए जाएं. वहीं, कश्मीर छात्र संघ का कहना है कि छात्रों के हालात गंभीर हैं और लगातार हमलों से मानसिक तनाव चरम पर है. इन छात्रों की रिहाइश ईरान के रणनीतिक सैन्य प्रतिष्ठानों के निकट ही है. इन क्षेत्रों में इजरायली हमलों की आशंका अधिक है. वहां रह रहे छात्र लगातार हवाई हमलों, वायु रक्षा सायरनों और सैन्य गतिविधियों की आवाजें सुन रहे हैं, जिससे भय और बेचैनी का माहौल बना हुआ है.

I'm in touch with @MEAIndia regarding the evolving situation in Iran, particularly with regard to the students from Kashmir in Tehran, Shiraz, Qom & other cities. They, in turn, are in close contact with the authorities in Iran.