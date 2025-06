इजरायल के साथ 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद और सीजफायर प्रभावी होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्‍ला खामेनेई का पहला बयान आया है. पहली बार सार्वजनिक बयान जारी कर खामेनेई ने 'महान देश ईरान' को बधाई दी है और 'झूठे जायोनी शासन' यानी इजरायल पर जीत का ऐलान किया है. खामेनेई पिछले कुछ दिनों से गायब थे और जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तब से ही उनके बयान का इंतजार हो रहा था.

ईरान की सरकारी न्‍यूज एजेंसी इरना ने खामेनेई के हवाले से कहा, 'इतने शोरगुल और तमाम दावों के बावजूद, जायोनी शासन करीब ध्वस्त हो गया है और इस्लामी गणतंत्र के हमलों ने उसे पूरी तरह से कुचल दिया.' उन्‍होंने कहा, 'अमेरिका इस युद्ध में इसलिए शामिल हुआ क्‍योंकि उन्‍हें लगा कि अगर वह साथ नए आए तो इजरायल पूरी तरह से नष्‍ट हो जाएगा. लेकिन उन्‍हें भी इस युद्ध से कुछ हासिल नहीं हुआ है.' खामेनेई ने इजरायल का नाम नहीं लिया और उसे 'झूठा जायोनी शासन' के तौर पर संबोधित किया.

My congratulations on our dear Iran's victory over the US regime. The US regime entered the war directly because it felt that if it didn't, the Zionist regime would be completely destroyed. It entered the war in an effort to save that regime but achieved nothing.