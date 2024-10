महिला के कपड़े पसंद नहीं थे, दे डाली एसिड अटैक की धमकी, बेंगलुरु की कंपनी ने शख्स को नौकरी से निकाला

बेंगलुरु में एक शख्स को नौकरी से निकाल कर उसके खिलाफ एक महिला पर तेजाब से हमले की धमकी का केस दर्ज करवाया गया है. आरोप है कि शख्स ने सोशल मीडिया पर एक महिला के कपड़ों की पसंद पर न सिर्फ आपत्ति जाहिर की बल्कि उस पर तेजाब फेंकने की धमकी भी दी. महिला के पति ने निकित शेट्टी नाम के शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. उसने पत्नी को धमकी देने वाले इंस्टाग्राम पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था. जिसके बाद आरोपी को नौकरी से निकाल दिया गया.

शाहबाज अंसार नाम के पत्रकार ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और डीजीपी को टैग कर एक्स पर एक पोस्ट लिख कहा, " यह शख्स मेरी पत्नी के पसंद के कपड़ों की वजह से उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है. किसी भी घटना को रोकने के लिए प्लीज इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लें.

This is serious. @DgpKarnataka @CMofKarnataka @DKShivakumar . This person is threatening to throw acid on my wife's face for her choice of clothes. Please take immediate action against this person to prevent any incident from happening. pic.twitter.com/N6fxS59Kqm