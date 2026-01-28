विज्ञापन
प्रेमिका के लिए 150 फीट टावर पर चढ़ा 'वीरू' ! नीचे उतारने में पुलिस के भी छूटे पसीने
बोकारो:

झारखंड के बोकारो में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक शख्स अपनी प्रेमिका के लिए 150 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ गया. इस नजारे को देखकर लोगों को शोले फिल्म का वो सीन याद आ गया जिसमें वीरू बसंती के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया था. युवक के 150 फीट ऊंटे टॉवर पर चढ़े होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई. फौरन घटना वाली जगह पहुंचा गया और युवक से नीचे उतरने के लिए मान मनौव्वल का दौर शुरू हुआ. लेकिन युवक कुछ भी मानने को तैयार नहीं था. घटना हरला क्षेत्र के बसंती मोड़ की बताई जा रही है.

आखिर किसके लिए टॉवर पर चढ़ा था शख्स 

पुलिस के अनुसार शख्स को फेसबुक पर एक लड़की से प्यार हुआ था. उसकी प्रेमिका हरला की रहने वाली है. लेकिन लड़की के परिवार वाले शादी को तैयार नहीं थे. पिछले साल दोनों घर से भागकर मध्य प्रदेश चले गए थे. इसके बाद युवती के परिजनों ने पुलिस में केस दर्ज कराया और लड़की को बोकारो वापस लाया गया. इसी बात से गुस्सा होकर शख्स ने टॉवर पर चढ़ अपने प्यार को पाने के लिए आत्महत्या करने की धमकी देना शुरू कर दिया. हैरान करने की बात ये है कि युवक ने खुद गूगल पर सिटी थाना का नंबर सर्च किया और फोन कर खुदके टॉवर पर चढ़े होने की सूचना दी. इसके बाद ही पुलिस हरकत में आई. 

पुलिस ने दिखाई सूजबूझ

शख्स को बचाने के लिए सिटी थाना प्रभारी सुदामा दास ने कार्रवाई करने का फैसला किया. उन्होंने युवक को नीचे आने के लिए कहा लेकिन वो नहीं माना. इसके बाद सुदामा दास ने तुरंत हरला थाना प्रभारी खुर्शीद आलम को मामले की जानकारी दी. खुर्शीद आलम ने फोन पर लंबी भावुक बातचीत की।. आखिरकार समझदारी रंग लाई और युवक सुरक्षित नीचे उतर आया.

