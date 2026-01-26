झारखंड में मेला देखकर लौट रही दो नाबालिग आदिवासी बच्चियों के साथ गैंगरेप, साथ रहे युवक को दरिंदों ने पीटकर भगाया

झारखंड के गिरिडीह से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां कुछ दरिंदों ने मेला देखने आई नाबालिग आदिवासी बच्चियों के साथ गैंगरेप किया और बाद में मौके से फरार हो गए. पुलिस के अनुसार पीड़ित बच्चियां अपने एक जानकार के साथ मेला घूमकर घर लौट रही थीं. इसी दौरान कुछ युवक वहां आए और पहले लड़कियों के साथ जा रहे शख्स की पिटाई की और फिर बच्चियों के साथ गैंगरेप किया. आरोपियों ने बच्चियों के साथ जा रहे शख्स की पिटाई करने के बाद उसे वहां से भगा दिया था.घटना की जानकारी मिलने के बाद गिरिडीह पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी गई है.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि घटना रविवार देर रात 12 बजे के आसपास की है.घटना जिले के पीरटांड प्रखंड अंतर्गत एक गांव की बताई जा रही है. दोनों पीड़िताएं इसी प्रखंड के एक गांव की रहने वाली हैं.घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है. पुलिस के अनुसार हरलाडीह ओपी क्षेत्र में जतरा मेला लगा हुआ है. इसी मेले में दोनों लड़कियां अपने परिचित के संग गई हुई थीं. दोनों पीड़िताएं देर रात जब परिचित के साथ घर वापस लौट रहीं थी तो उसी दौरान इस बीच अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ युवकों ने इन्हें घेर लिया. दोनों नाबालिग साथ चल रहे युवक की पहले आरोपियों ने जमकर पिटाई. इसके बाद आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया.

घटना के बाद सोमवार को मामले की जानकारी हरलाडीह ओपी पुलिस को लगी. ओपी प्रभारी ने पुलिस कप्तान डॉ बिमल कुमार को मामले की सूचना दी. सूचना मिलते ही एसपी ने डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार को तुरंत ही हरलाडीह भेजा गया. यहां महिला पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया.इसके बाद घटना की जानकारी लेते हुए जांच शुरू की गई.जिस युवक की आरोपियों ने पिटाई की पुलिस फिलहाल उससे भी मामले को लेक पूछताछ कर रही है.

डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार ने कहा कि जतरा मेला घूमने आई दो नाबालिग लड़कियों संग गैंगरेप किए जाने की शिकायत मिली है. मामला गंभीर है. शिकायत दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस कांड में शामिल आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. जगह-जगह छापा भी मारा जा रहा है और जानकारी इकट्ठा की जा रही है.पीड़िता का मेडिकल चेकअप भी करवाया गया है.

