जब मैंने सपने में कल्कि अवतार को देखा...महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी ने क्या कुछ बताया

बॉलीवुड से आध्यात्मिक दुनिया में कदम रख चुकीं ममता कुलकर्णी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि धाम का दौरा किया. प्रयागराज महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने और फिर विवादों से सुर्खियों में आईं ममता कुलकर्णी ने कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ एक शिला दान समारोह में भाग लिया था. कुलकर्णी ने बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा और कल्कि धाम परियोजना के महत्व के बारे में बताया.

Noida, Uttar Pradesh: Actress turned sadhvi Mamta Kulkarni says, "I believe I am a part of Maha Bhagwati herself, and the Mother of the Universe has sent me to this earth for such divine purposes. I had gone to the Kumbh Mela to take a holy dip, but I returned as a Maha… pic.twitter.com/LiLtqyd2qB