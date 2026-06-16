भवानीपुर में हार नहीं मान रहीं ममता, नतीजे को कलकत्ता हाई कोर्ट में दी चुनौती

- TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.
- भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को पंद्रह हजार एक सौ पांच वोटों से पराजित किया था.
- टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के अनुसार चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं हुईं और ममता ने याचिका की पुष्टि की.
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को भवानीपुर सीट पर विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका दायर की. भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को इस सीट पर 15,105 वोट से हराया है.
टीएमसी सूत्रों ने कहा कि बनर्जी परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका की ‘‘पुष्टि'' करने के लिए उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री गईं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना चार मई को हुई थी. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद, शुभेंदु अधिकारी राज्य में पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने.
#WATCH पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और TMC चेयरपर्सन ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट से बाहर निकलीं। pic.twitter.com/Nw2vz8CEMj— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 16, 2026
याचिका की पुष्टि करने के लिए आई थीं : कल्याण बनर्जी
TMC सांसद और वकील कल्याण बनर्जी कहते हैं, "ममता बनर्जी आज कलकत्ता हाईकोर्ट आईं. वह सुवेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती देने वाली अपनी चुनाव याचिका की पुष्टि करने के लिए आई थीं, क्योंकि चुनाव ठीक से नहीं हुआ था. 12 राउंड के बाद, उनके चुनाव एजेंट और उन्हें पीटा गया और बाहर निकाल दिया गया. RO (रिटर्निंग ऑफिसर) कौन है? वह 2021 में नंदीग्राम चुनाव के RO थे. उन्हें फिर से 2026 में RO के तौर पर लाया गया है. बाद में, उन्हें CM का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया. चुनाव के ठीक बाद (राज्य के) मुख्य चुनाव अधिकारी को मुख्य सचिव बना दिया गया. उन पर कई आरोप थे, पक्षपात की वाजिब आशंका है. कृपया इंतज़ार करें, देखते हैं क्या होता है."
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