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बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए TMC ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, ममता की पार्टी से किसे-किसे मिला टिकट

सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल विधानसभा की 294 में से 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी तीन सीटों पर दार्जिलिंग की पहाड़ियों में अनित थापा के नेतृत्व वाली BGPM चुनाव लड़ेगी.

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बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए TMC ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, ममता की पार्टी से किसे-किसे मिला टिकट
उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी
  • पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं और टीएमसी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है
  • ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं जबकि शशि पांजा मणिकतला से मैदान में हैं
  • सोहम चक्रवर्ती को चांदीपुर और टेहटा से उम्मीदवार बनाया गया है और हाबरा से ज्योतिप्रिय मलिक को टिकट मिला है
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पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तारीखें भी घोषित हो चुकी है. इस बीच सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरफ से भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई. इस मौके पर सीएम ममता बनर्जी खुद मौजूद रहीं. घोषित सूची के अनुसार ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेगी, जबकि शशि पांजा मणिकतला से मैदान में हैं. पार्टी ने सोहम चक्रवर्ती को चांदीपुर और टेहटा से उम्मीदवार बनाया है. वहीं हाबरा से ज्योतिप्रिय मलिक को टिकट दिया गया है, जबकि कनाई मंडल को टिकट नहीं मिला.

उम्मीदवारों में बदलाव और नए चेहरे

तृणमूल कांग्रेस ने मदन मित्रा को एक बार फिर टिकट दिया है, हालांकि इस बार उन्हें कामरहाटी से हटाकर बारानगर से उम्मीदवार बनाया गया है. पार्टी ने खरदह सीट से पूर्व पत्रकार देवदीप पुरोहित को मैदान में उतारा है. इसके अलावा कल्याण बनर्जी के बेटे प्रभात बनर्जी को उत्तरपाड़ा से टिकट दिया गया है. नंदीग्राम से पवित्रा कर को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं कुनाल घोष पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें बेलेघाटा से उम्मीदवार बनाया गया है.

यहां देखिए किसे कहां से मिला टिकट

AITC Candidate List 2026 by chandan.sonusingh

ये भी पढ़ें : नंदीग्राम से चुनाव नहीं लड़ेंगी ममता, भवानीपुर में सुवेंदु से सामना, TMC की सभी 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी

ममता को 226 से ज्यादा सीट जीतने का भरोसा

उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए CM ममता बनर्जी ने कहा, "हम 294 में से 291 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. बाकी तीन सीटों पर दार्जिलिंग की पहाड़ियों में हमारी सहयोगी पार्टी, अनित थापा के नेतृत्व वाली BGPM चुनाव लड़ेगी." इस दौरान उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी भी मौजूद थे. सीएम ममता बनर्जी ने भरोसा जताया कि 2026 के विधानसभा चुनावों में TMC भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी. उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "हम 2026 के विधानसभा चुनावों में 226 से ज्यादा सीटें जीतेंगे."

ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना

मुख्यमंत्री ने उन पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी भरोसा दिलाया जिन्हें उम्मीदवारों की लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई थी. उन्होंने कहा कि उन्हें संगठन में जगह दी जाएगी. उन्होंने कहा, "जिन लोगों को उम्मीदवारों की लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई है, उन सभी को संगठन में जगह दी जाएगी." विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए बनर्जी ने कहा कि आने वाले चुनावों में इस भगवा पार्टी की सीटों की संख्या में गिरावट आएगी. उन्होंने कहा, "इस चुनाव में BJP की सीटों की संख्या कम होगी, उन्हें अपनी जन-विरोधी नीतियों का करारा जवाब मिलेगा." उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल में एक ज़ोरदार चुनावी मुकाबले की ज़मीन तैयार हो गई है, जहां TMC लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है.

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