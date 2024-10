विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू (Mohamed Muizzu) से मुलाकात की. मुइज्जू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) के निमंत्रण पर पांच दिवसीय राजकीय यात्रा पर रविवार को नई दिल्ली पहुंचे.

मालदीव के राष्ट्रपति के साथ अपनी बैठक के बाद विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा, "आज राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात कर प्रसन्नता हुई. भारत-मालदीव संबंधों को बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं. मुझे विश्वास है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी वार्ता हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई गति प्रदान करेगी."

